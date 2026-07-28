VIDEO: Cucurella splnil sľub. Na ruku si dal vytetovať podobizeň trénera

Španielsky futbalový reprezentant Marc Cucurella v utorok odhalil nové tetovanie trénera Luisa de la Fuenteho, čím dodržal sľub, ktorý dal pred víťazstvom Španielska na majstrovstvách sveta.
Ľavý obranca Realu Madrid sa na začiatku leta zaviazal, že ak Španielsko vyhrá turnaj, dá si na ruku vytetovať tvár trénera. Španieli vo finále zdolali Argentínu 1:0 po predĺžení.
Cucurella v utorok zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu svojho nového tetovania spolu s nápisom „sľub dodržaný“. Na tetovaní je de la Fuente zobrazený v obleku a v ruke s trofejou.
VIDEO: Tetovanie Marca Cucurellu
„Historické,“ napísal Cucurellov spoluhráč Mikel Merino vo svojom príspevku na Instagrame, zatiaľ čo tenista Carlos Alcaraz to označil za „úžasné“.
Dvadsaťosemročný Cucurella pred MS prestúpil z londýnskej Chelsea do Realu.
Šesťdesiatpäťročný de la Fuente prišiel na lavičku Španielska v roku 2022 a tím La Roja priviedol aj k titulom na majstrovstvách Európy 2024 a v Lige národov v roku 2023. Informovala agentúra AFP.