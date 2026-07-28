ONLINE: CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo, odveta)

Futbalisti tímov CSKA 1948 Sofia a FC Spartak Trnava dnes hrajú odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Trnava remizovala v prvom zápase na domácej pôde s bulharským tímom 0:0 a pred odvetou je všetko otvorené. Dokáže Spartak uspieť na ihrisku súpera a postúpiť ďalej?
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ONLINE PRENOS: CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, odvetný zápas, utorok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
28.07.2026 o 19:30
CSKA 1948
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Walter Altmann (AUT) – Robert Steinacher (AUT), Luka Katholnig (AUT).
Prenos
Dnešný zápas povedie rozhodcovská trojica z Rakúska. V pozícii hlavného sa predstaví štyridsaťjedenročný Walter Altmann, ktorý môže byť slovenským fanúšikom známy z prípravného medzištátneho zápasu, keď v počas júna 2021 rozhodoval duel medzi Slovenskom a Bulharskom (1:1). Taktiež viedol stretnutie druhého predkola minuloročnej Konferenčnej ligy medzi Nemanom Grodno a Košicami (1:1). Na čiarach mu dnes bude asistovať Robert Steinacher a Luka Katholnig.
FC Spartak Trnava
Slovenský zástupca zakončil minulý ročník Niké ligy na celkovom 3. mieste, keď v skupine o titul skončil nad Žilinou, naopak o dva body za vicemajstrom z Dunajskej Stredy. Letnú prípravu odštartovala Trnava proti českým tímom, keď po prehre s Teplicami remizovala s Plzňou či Slováckom. Po ďalšej remíze so Šamorínom prišla porážka s Kroměřížom, následne však na konci prípravy aj samotná prvá výhra, keď sa zverenci Antonia Muñoza postarali o triumf proti tureckému Besiktasu 3:2. Cez víkend sa však Trnave nepodarilo odštartovať nový ročník domácej súťaže úspešne, keď na domácej pôde remizovala so Skalicou 1:1.
Slovenský zástupca zakončil minulý ročník Niké ligy na celkovom 3. mieste, keď v skupine o titul skončil nad Žilinou, naopak o dva body za vicemajstrom z Dunajskej Stredy. Letnú prípravu odštartovala Trnava proti českým tímom, keď po prehre s Teplicami remizovala s Plzňou či Slováckom. Po ďalšej remíze so Šamorínom prišla porážka s Kroměřížom, následne však na konci prípravy aj samotná prvá výhra, keď sa zverenci Antonia Muñoza postarali o triumf proti tureckému Besiktasu 3:2. Cez víkend sa však Trnave nepodarilo odštartovať nový ročník domácej súťaže úspešne, keď na domácej pôde remizovala so Skalicou 1:1.
CSKA 1948
Sofia má za sebou úspešnú sezónu, keď po nevydarenom ročníku 2024/25 zaútočila na titul a domácu súťaž zakončila celkovým druhým miestom so ziskom 67 bodov. Novú sezónu pritom bulharské mužstvo odštartovalo vydarenou letnou prípravou, keď zdolalo napríklad srbský Partizan 3:0 či remizoval so slovinským Mariborom 3:3. Ligu zároveň odštartovala Sofia remízou 2:2 proti Varne, následne ale uspela proti Botev Vratsa po tesnom triumfe 2:1. Boj o Konferenčnú ligu pritom započala súbojom so slovenským zástupcom.
Sofia má za sebou úspešnú sezónu, keď po nevydarenom ročníku 2024/25 zaútočila na titul a domácu súťaž zakončila celkovým druhým miestom so ziskom 67 bodov. Novú sezónu pritom bulharské mužstvo odštartovalo vydarenou letnou prípravou, keď zdolalo napríklad srbský Partizan 3:0 či remizoval so slovinským Mariborom 3:3. Ligu zároveň odštartovala Sofia remízou 2:2 proti Varne, následne ale uspela proti Botev Vratsa po tesnom triumfe 2:1. Boj o Konferenčnú ligu pritom započala súbojom so slovenským zástupcom.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, kde sa v rámci druhého zápasu stretne CSKA 1948 a FC Spartak Trnava.
Prvý duel sa končil bezgólovou remízou a tak si bulharský zástupca vypracoval pred dnešnou odvetou sľubný výsledok, na ktorý sa pokúsi nadviazať už tentokrát na domácom trávniku.
Prvý duel sa končil bezgólovou remízou a tak si bulharský zástupca vypracoval pred dnešnou odvetou sľubný výsledok, na ktorý sa pokúsi nadviazať už tentokrát na domácom trávniku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.