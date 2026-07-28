Ide o milióny, Slovan čaká na tri veľké hviezdy. Nahradí ich fantóm za pár drobných?

Na Tehelnom poli bude v stredu opäť rušno. Ide o veľa. Predaných je už viac ako 15-tisíc vstupeniek a Slovan čaká prvý súťažný domáci zápas pod vedením nového trénera Yayu Tourého.
Bývalý slávny hráč Barcelony a Manchesteru City urobil po príchode dobrý prvý dojem. Jeho tím zvládol úvodné dva súťažné zápasy a teraz ho čaká prvá veľká skúška pred domácim publikom.
Futbalisti Slovana v odvete 2. predkola Ligy majstrov privítajú majstra Gruzínska Iberiu Tbilisi. Duel sa začína o 20.15 na Tehelnom poli, zápas vysiela STVR ŠPORT.
Pre Slovan je to kľúčový, až existenčný zápas. Lepší z dvojice už bude mať istú účasť minimálne v skupinovej fáze európskej klubovej súťaže číslo tri, čo od UEFA garantuje prémiu približne päť miliónov eur.
Prvý zápas vyhral Slovan v Gruzínsku 2:0, takže dvojzápas má dobre rozohraný. Mnohí už belasých vidia v ďalšom kole.
Výsledky vyzerajú výborne, ale...
Prvé dva súťažné zápasy zvládol Slovan možno až nečakane dobre. Netreba to však ešte preceňovať.
Prvý duel v Gruzínsku mohol pokojne skončiť aj remízou, herne to bolo z oboch strán pomerne vyrovnané. Slovan síce následne po dominantnom výkone rozdrvil v Niké lige Banskú Bystricu 4:0, no predsa len išlo o mužstvo, ktoré ešte vlani pôsobilo iba v druhej lige.
„Je to dobrý výsledok, ale vo futbale sa môže stať všetko. Chcem prepojiť tím s fanúšikmi. Bez nich by sme boli ničím. Vedia dotlačiť hráčov. Slovan je doma silný aj vďaka fanúšikom,“ zdôraznil Touré.
„Fanúšikovia sú fantastickí, sme tu pre nich a chceme hrať pre nich. Cieľom je kvalifikovať sa ďalej,“ dodal tréner.
Na tlačovej konferencii bol rodák z Afriky oblečený výrazne v bielom. Biela tepláková súprava, biela šiltovka a sivé trenírky .
Mladší Slovan dostáva novú tvár
Je to iný Slovan. Menej skúsený, mladší.
Touré v úvodných zápasoch dal šancu viacerým mladíkom, čo za trénera Vladimíra Weissa nebývalo zvykom.
VIDEO: Kenan Bajrič
„Nikto to neočakával. Tréner ukázal, že im verí a mladí sa majú šancu ukázať,“ opisoval stopér Kenan Bajrič.
V prvom zápase zažiaril 21-ročný Alexej Maroš, proti Banskej Bystrici sa zviditeľnil 24-ročný Angličan Manesse Kianga. Obaja pritom na jar hrávali iba za slovanistické béčko v druhej lige.
Kianga je absolútny zjav, fantóm slovenskej scény. Ešte na jar minulého roka nastupoval iba v deviatej anglickej lige. Pred rokom prestúpil do Lokomotívy Košice, kde hral tretiu ligu. Server Transfermarkt pri jeho mene stále uvádza takmer smiešnu hodnotu desaťtisíc eur.
Proti Banskej Bystrici debutoval v druhom polčase aj iba šestnásťročný Matúš Tomáško. Bude v tomto trende tréner pokračovať?
„Pre mňa je veľmi dôležité prepojenie medzi akadémiou a prvým tímom. Chcem mladíkov rozvíjať, je to pre mňa veľmi dôležité,“ priznal Touré.
Yirajang po tragédii konečne ožil
V oboch zápasoch skóroval aj krídelník Alasana Yirajang, ktorý podal veľmi dobré výkony.
Do Slovana prišiel vlani v lete ako veľká investícia približne za milión eur. Z Podbrezovej ho klub privádzal ako projekt budúcnosti, no minulá sezóna mu vôbec nevyšla.
VIDEO: Yaya Touré
V lige neskóroval ani raz. Presadil sa iba v Konferenčnej lige proti Rayu Vallecano a následne v Slovenskom pohári proti amatérom. Tréner Vladimír Weiss ho viackrát otvorene kritizoval.
„Po príchode do Slovana to pre mňa nebolo ľahké, pretože som vtedy stratil sestru. Stalo sa to pred zápasom s Kajratom. Vyrastáte spolu a zrazu o ňu prídete. Bol to pre mňa veľmi ťažký moment a psychicky ma to rozhodilo, niekedy som aj meškal na tréning. Všetko je o nastavení v hlave,“ priznal Yirajang iba pred týždňom.
Šporar, Marcelli aj Barseghyan stále chýbajú
Slovan odštartoval sezónu bez útočných hviezd Tigrana Barseghyana a Nina Marcelliho. V prvom zápase s Iberiou Tbilisi sa navyše zranil kapitán a hlavný kanonier Andraž Šporar, ktorý odohral iba 65 minút.
Všetci traja budú chýbať aj v odvete.
„Šporar bude chýbať dva až tri týždne. Verím, že to nebude dlhšie, uvidíme. Marcelli bude k dispozícii zhruba o tri až štyri týždne. Musíme byť v jeho prípade opatrní, vieme, aké mal zranenie,“ vysvetlil Touré.
Na hrote útoku ho opäť nahradí Mykola Kucharevič.
„S chalanmi v ofenzíve nám to fakt sedí, spolupráca funguje výborne a vyzerá naozaj sľubne,“ vyhlásil ukrajinský útočník.
„Naša pozícia je dobrá, no nikto z nás si nepripúšťa, že by už malo byť hotovo. Sme len v polčase dvojzápasu. Aj preto do toho pôjdeme v stredu s nastavením zvíťaziť,“ pokračoval Kucharevič.
Touré chce dominantný futbal
Slovan pod jeho vedením zatiaľ vyzerá povzbudivo, no tréner zdôrazňuje, že tím ešte zďaleka nie je tam, kde by ho chcel mať.
„Musíme sa ešte zlepšiť v pressingu a viac držať loptu. Každý proces však vyžaduje svoj čas,“ vysvetľoval tréner, ktorý chce hrať dominantný futbal.
Hovoril s vášňou. Opakovane sa vracal k tomu, že vždy veril v súdržnosť.
„Chcem vždy viacej. Chcem od hráčov dostať čo najviac. Chcem, aby sme sa neustále zlepšovali, lebo vidím v nich veľký potenciál. Verím, že ak sa dostaneme do bodu, ktorý chcem, tak ľudia ešte budú milo prekvapení,“ dodal tréner Slovana.
Jeho filozofiu potvrdil aj skúsený stopér Bajrič.
„Tréner nám povedal, že ako odštartuje, tak bude vyzerať aj celá sezóna,“ uzavrel slovinský obranca.