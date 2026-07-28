Nešťastná Trnava je z Európy fuč. Komentátor hovoril o prekliatí, uťahoval si z atmosféry

Cez mikrofóny STVR bolo počuť pokyny trénerov, dokonca aj hráčov. Na väčšine mohutného štadióna by ste márne hľadali obsadené sedadlo, azda iba stovku Trnavčanov v bielych tričkách. Zopár ľudí sedelo ešte na hlavnej tribúne.
Keby niekto na opačnej strane štadióna kýchnul, pravdepodobne by mu druhá tribúna popriala na zdravie.
„Na túto futbalovú kvalitu je tam až príliš divákov,“ rypol si v úvode priameho prenosu komentátor Ľuboš Hlavena.
Futbalisti Spartaka Trnava končia v Európe už na prvej prekážke. V 2. predkole Konferenčnej ligy vypadli s bulharským FC CSKA 1948 Sofia.
„Myslím si, že sme boli lepší. Futbal niekedy nie je fér. Trafili sme dve žrde a mali sme veľa šancí na skórovanie. Bohužiaľ sme ich nepremenili, aj v prvom zápase sme mali jednu žrď. Futbal je niekedy taký. Musíme ísť ďalej, musíme si to zanalyzovať a v budúcnosti byť lepší,“ opisoval podľa TASR tréner Muňoz.
Gól nepadol v prvom zápase ani v riadnom hracom čase odvety. Nestalo sa tak ani v predĺžení. V penaltovom rozstrele bol úspešnejší bulharský tím v pomere 5:3. Všetci aktéri svoje pokusy premenili, iba Marin Laušič neuspel.
"Ťažko sa hľadajú slová, chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Je to veľké sklamanie. Bojovali sme 90 minút a potom ešte v predĺžení, mali sme šance. No keď nedáte gól, tak nemôžete vyhrať ani postúpiť," reagoval kapitán Erik Sabo.
Čo z toho, že Trnava bola počas zápasu lepším mužstvom.
„Je to kruté, ale toto je málo. Trnava po týždni končí proti klubu, ktorý nemá žiadnych fanúšikov ani atmosféru,“ dodal Hlavena.
Futbal v kulise, kde bolo počuť každý pokyn
FC Spartak Trnava nastúpil proti FC CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne Vasila Levského s kapacitou 43- až 45-tisíc divákov. V strašidelnej kulise pred zrakmi sotva päťstovky ľudí len podčiarkol fakt, že tento ambiciózny klub podporuje v krajine len málokto.
Hŕstka divákov v obrovskom betónovom kolose vytvorila bizarnú atmosféru, ktorú museli Bulhari využiť po tom, čo ich vlastný štadión nespĺňal kritériá UEFA.
FC CSKA 1948 Sofia je jedným z najbizarnejších úkazov na bulharskej futbalovej mape. Klub vznikol v roku 2016 po rozkole fanúšikov slávnej, no skrachovanej armádnej CSKA Sofia. Kým väčšina priaznivcov prijala prebratie licencie od Litexu Loveč (dnešná CSKA Sofia), radikálne krídlo odmietlo morálny kompromis a založilo si vlastný „čistý“ klub od najnižších súťaží.
VIDEO: Koniec Trnavy
Hoci sa novovzniknutá organizácia vďaka finančnému zázemiu raketovo prebojovala až do prvej ligy a dokonca okúsila predkolá európskych pohárov, chýba jej to najdôležitejšie – fanúšikovská základňa.
Tím hráva domáce zápasy na malom predmestskom štadióne v Bistrici, kde na ligové stretnutia prichádza v priemere iba 200 až 270 divákov. Z ambiciózneho projektu sa tak stal klub s takmer komornou kulisou.
Trnava dlho dominovala
„Tento súper nie je taký, aby mala z neho Trnava taký strach, aby to takto vyzeralo,“ nechápal taktiku počas prenosu spolukomentátor Peter Ďuriš. Bolo to ešte počas prvého polčasu, keď bol Spartak stiahnutý na vlastnej polovici.
Obraz hry sa však postupne zmenil.
Spočiatku to bol vyrovnaný zápas, ale Spartak bol nebezpečnejší. Najmä v druhom polčase bol slovenský tím lepší a aktívnejší.
„Spartak je lepší a zaslúžene by mal postúpiť,“ dodal Ďuriš v závere predĺženia.
Až osem Trnavčanov však dostalo žltú kartu.
Prekliata brána a tri zásahy do konštrukcie
Blízko ku gólu bol Roman Begala, ktorý vyslal tri tvrdé strely spoza šestnástky. Brankár súpera ich s námahou vyrazil, pri jednej z nich pomohlo aj brvno.
Parádny gól mohol streliť aj devätnásťročný Filip Trello, ale trafil iba spojnicu žrde a brvna.
„Neviem, prečo to tam konečne nepadne. Prekliata brána,“ lamentoval komentátor.
„Trnava v dvojzápase trafila až trikrát konštrukciu brány. Hovoríme o nešťastí,“ dodal Hlavena.
V 75. minúte navyše vytiahol bravúrny zákrok trnavský brankár Martin Vantruba.
Podľa portálu Transfermarkt bol papierovým favoritom bulharský súper s hodnotou kádra viac ako 18 miliónov eur. Trnava má hodnotu mužstva sotva sedem miliónov.
„Vyzdvihol by som celý tím, ako bojoval až do konca. Nevzdávali sme sa, trafili sme brvno, myslím si, že v závere druhého polčasu sme mali kopať penaltu, ale rozhodca nepískol. V predĺžení už dochádzali obom tímom sily a penalty nám nevyšli,“ opisoval Sabo.
Tréner Antonio Muñoz dal v zápase šancu až štyrom tínedžerom. V druhom polčase naskočili Dávid Bukovský (18) a David Polťák (17), v predĺžení pribudol Kristián Stručka (19).
VAR odmietal
„So systémom VAR či inými technológiami sa veľmi nestotožňujem. Futbal sa na ich základe veľmi zmenil. Myslím si, že berú z futbalu to, čo ho robilo v minulosti takým atraktívnym. Som možno staromódny, ale dovolím si tvrdiť, že VAR zabíja emócie a vášeň vo futbale,“ vravel v minulosti športový riaditeľ Trnavy Martin Škrtel.
V utorok však VAR k dispozícii nebol. Práve tento moment možno pripravil Spartak o postup.
V 87. minúte spadol Khorkheli v pokutovom území. Hlavný rozhodca okamžite rozpažil a penalta sa nepískala.
Z opakovaných televíznych záberov však bolo zrejmé, že išlo o nedovolený zákrok a Trnava mala kopať pokutový kop. V zápase, v ktorom napokon nerozhodol ani jeden gól z hry, mohol byť práve tento moment tým, ktorý by úplne zmenil osud celého dvojzápasu.