Trnava bola lepšia, no bolo jej to na nič. Po ďalšej gólovej biede sa jej európska púť končí

Konferenčná liga - odveta 2. predkola
CSKA 1948 Sofia - FC Spartak Trnava 1:0 po 11 m (0:0, 0:0)
Rozstrel: Dvali dal, Gong dal, Elias dal, Koštrna dal, Cuellar dal, Laušič nedal, Maciel dal, Bukovský dal, Iliev dal
Rozhodovali: Altmann – Steinacher, Katholnig (všetci Rak.)
ŽK: Meyer, Iliev, Martinez, Grivič – Khorkheli, Ujlaky, Koštrna, Begala, Bukovský, Sabo, Mikovič.
CSKA: Marinov – Medina (104. Grivič), Hoffmann, Dvali, Gaševič (88. Soltani) – Sobrero (46. Martinez), Zemzemi, Cuellar, Rusev (70. Maciel), Meyer (90.+1 Elias) – Diallo (70. Iliev)
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Uljaky (80. Bajrami), Mikovič (118. Juanmi) – Laušič, Begala, Kudlička (67. Gong), Khorkheli (106. Stručka), Trello (72. Bukovský) – Wildeboer (80. Polťák)
/prvý zápas 0:0, Sofia postúpila do 3. predkola/
Futbalisti Spartaka Trnava nepostúpili do tretieho predkola Konferenčnej ligy. Rozhodla o tom ich prehra v dvojzápase s CSKA 1948 Sofia 0:1 po pokutových kopoch.
V rozstrele boli úspešnejší domáci keď premenili všetkých päť pokusov, v drese Trnavy nepremenil Marin Laušič.
Sofia v 3. predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paksi – Panathinaikos Atény. Bližšie k postupu je Panathinaikos, ktorý v prvom zápase vyhral v Maďarsku 2:1. Odveta je na programe vo štvrtok.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Domáci mali prvú šancu, keď unikli po pravej strane, ale center pred šestnástku nenašiel žiadneho hráča Sofie.
V prvom polčase poloprázdny štadión veľa futbalovej krásy nepriniesol, Trnavčania sa do vážnejšej akcie dostali v 22. minúte.
VIDEO: Koniec Trnavy
Ale ani center Trella nenašiel adresáta, Kudličku domáca obrana včas pokryla.
Najväčšia šanca pre Spartak prišla tesne pred prestávkou, keď Begalovu strelu spoza šestnástky vytesnil Marinov s námahou na roh.
II. polčas:
Po prestávke už bola Trnava lepšia. Najskôr sa pokúšal prekonať brankára hlavou Khorkheli, ale mieril vedľa.
Potom sa opäť dostal do zakončenia Begala, skúsil to znova spoza šestnástky, ale Marinov jeho pokus opäť vyrazil a lopta padla na brvno.
O desať minút neskôr to opäť z diaľky skúsil aj Trello, ale lopta znova iba opečiatkovala brvno.
Podobne to potom skúsil na opačnej strane aj striedajúci Maciel, ale jeho pokus Vantruba efektne vytesnil.
Po súboji v šestnástke si potom Trnavčania pýtali pokutový kop, keď sa Khorkheli ocitol na zemi po súboji, ale arbiter situáciu nevidel ako nedovolenú a zápas dospel do predĺženia.
Predĺženie+rozstrel:
V ňom mali opäť šancu Trnavčania, keď si po rohovom kope a teči Bajramiho takmer vrazil domáci hráč loptu do vlastnej brány.
Územnú prevahu mali Spartakovci aj potom, ale loptu do siete nedostali a v rozstrele mali lepšiu mušku hráči bulharského tímu.