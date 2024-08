Neutrálni športovci na OH? Viem odkiaľ pochádzam, vraví ruská tenistka

Každý sa pýta, odkiaľ sú

„V tenise je to rovnaké. Vždy reprezentujete najmä seba. Takto to je na okruhu už dva a pol roka. Takže toto nie je pre nás nič nové. Sme na to zvyknutí a nemyslím na to, ani keď idem na kurt,“ hovorí pre nórsku televíziu NRK tenistka Jekaterina Alexandrovová.