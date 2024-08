Ľudia do nás kopali, brali nám skejtbordy. Hanbil som sa za seba, spomína Richard Tury

Z košického sídliska sa na skejtborde rokmi driny dostal až do olympijského finále. Kedysi by to znelo ako sci-fi, ale dnes je to realita, ktorú prežíva RICHARD TURY .

Povedal by som, že áno, nemám problém s rozprávaním na kameru. Za tie roky som sa to naučil. Pamätám si, že keď som bol mladší, robil som to nerád, ale prirodzenou cestou to ide a nemám s tým žiaden problém.

Bolo to najviac rozhovorov, čo som v živote dal. V Bratislave po návrate z olympiády vo štvrtok a piatok som každú hodinu bol niekde inde. (úsmev) Aj kamoši mi vraveli, že raz ma videli v takom médiu, potom v inom, každú hodinu ma videli niekde inde. Bolo to dosť náročné, ale patrí to k tomu a užívam si to.

Už je týždeň od olympiády, keď som nebol veľmi na skejtborde a trochu som si oddýchol. Ale už sa chystám do košického skejtparku. Budem robiť, čo ma baví a prekladať to s oddychom. O mesiac máme majstrovstvá sveta v Ríme a oddych bude skôr potom, možno niekam vycestujem s priateľkou. Uvidíme, nechám to otvorené.

Každý úspech trvá nejaký čas. Postupne to podľa mňa bude opadať. Ale je to sranda, napríklad v pondelok som sa vrátil do Košíc, nastúpil som do autobusu, fotka, vystúpil som z neho, niekto na mňa kričí. (smiech) Je to taký kolobeh, človek nemá veľmi pokoj, veľa ľudí ho zastavuje, čo je síce pekné, ale na druhej strane je stále treba niekomu odpovedať.

Za posledný týždeň som určite populárnejší ako kedysi. Ale ja sa to snažím brať tak, aby som sa na nič nepretvaroval. Stále som rovnaký človek, ako som bol. Zmenilo sa iba to, že mám vyššie čísla na sociálnych sieťach.

Určite, je to iné ako ostatné súťaže. No nielen konkrétne to, ale aj cesta, ktorá vedie na olympiádu. Nie je ľahká, zažijete počas nej množstvo pádov aj vzostupov. A o to, čo som už zažil teraz, by som sa chcel pokúsiť znova. Uvidíme, či to vyjde, ale chcel by som to prežiť ešte raz, lebo to vo mne zanechalo silné zážitky.

Bolo tam veľa aktivít. Po dlhej dobe som zažil niečo také. Bolo to odlišné ako iné súťaže, lebo sa od rána do večera niečo dialo a človek sa nezastavil. Stále tam bolo čo robiť. Mám z toho neuveriteľný zážitok, naozaj na celý život. Budem na to veľmi rád spomínať.

Mnoho športovcov sa na podmienky v olympijskej dedine – stravu či postele – sťažovalo, vy ste sa však priamo z dejiska vyjadrovali, že to bol pre vás jeden z najlepších zážitkov v živote. Vnímate to tak aj s odstupom času?

Boli ste najstarší finalista, keďže svetová špička je dosť mladá. Nebudete v Los Angeles už taký “skejtbordový Zdeno Chára”?

Je to dosť možné. Závisí to od toho, ako sa bude cítiť telo. Aj teraz som trošku rozbitý. Ale povedal by som, že ak sa budem udržiavať, tak telo bude fungovať. Horšie by bolo, keby som s tým mal prestať, to by sa prejavili väčšie problémy.

Vek je iba číslo. V Paríži bol 38-ročný Kanaďan, 33-ročný Brazílčan, ja som mal 31. Ešte sa dá. Len človek musí byť zapálený a motivovaný ísť občas aj cez mŕtvoly.

Dokedy plánujete skejtbordovať?

Vrchol by bol, ak by sa mi podarilo znovu dostať sa na olympiádu. A potom, pokiaľ bude telo vládať, tak to budem v podstate chcieť robiť celý život, aj po kariére rekreačne. Avšak môže sa zohrať veľa okolností. Je otázka, či budem chcieť ešte súťažiť, či ma to bude napĺňať, či budem schopný konkurovať ďalším jazdcom...

Uvidíme. Pokiaľ bude chuť a motivácia, tak až pokiaľ mi nohy neodpadnú.