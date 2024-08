Po smrti matky prepísal históriu. Bude tvárou atletiky? Nie som arogantný ako Lyles, vraví

PARÍŽ. Od roku 1980 je malý africký štát Botswana súčasťou každých letných olympijských hier. Do Paríža cestovala skromná výprava 11 športovcov, no v jej vlajkonosičovi mala veľkú medailovú nádej.

"Boli to pre mňa skutočne nádherné preteky," priznal Tebogo, ktorý získal pre Botswanu prvé zlato na OH a skompletizoval jej medailovú zbierku.

Hľadal motiváciu, aby pokračoval

Po víťaznom šprinte si vyzul tretru, na ktorej boli zobrazené iniciály E.S.T a dátum 23. december 1980. Tieto čísla nenosí so sebou náhodne. Ide o dátum narodenia jeho matky, ktorá v máji zomrela.

"V podstate si ju nesiem so sebou každým krokom, ktorý urobím. Dodáva mi to veľkú motiváciu. Nechcel som si tam dať dátum jej smrti, bolo by to príliš emocionálne," povedal čerstvý olympijský šampión.

Tebogo priznal, že po smrti svojej matky si zobral mesiac voľno bez toho, aby niečo robil. Nedokázal prijať to, že jeho matka tu už nie je.