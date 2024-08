Program súťaží 14. dňa:



Atletika

10:05 sedemboj ženy (skok do diaľky)

10:40 štafeta 4 x 400 m ženy (1. kolo)

11:05 štafeta 4 x 400 m muži (1. kolo)

11:23 sedemboj ženy (hod oštepom, skupina A)

11:30 800 m muži (semifinále)

12:05 100 m cez prekážky ženy (semifinále)

12:32 sedemboj ženy (hod oštepom, skupina B)

19:30 štafety 4 x 100 m ženy (finále)

19:37 vrh guľou ženy (finále)

19:47 štafety 4 x 100 m muži (finále)

20:00 400 m ženy (finále)

20:13 trojskok muži (finále)

20:34 sedemboj ženy (800 m)

20:57 10 000 m ženy (finále)

21:45 400 m cez prekážky muži (finále)



Basketbal

17:30 USA – Austrália (ženy, semifinále)

21:00 Francúzsko – Belgicko (ženy, semifinále)



Box

21:20 muži do 71 kg (finále)

21:47 ženy do 50 kg (finále)

22:34 ženy do 92 kg (finále)

22:51 ženy do 66 kg (finále)



Breaking

16:00 ženy (predkvalifikácia)

16:07 ženy (skupiny)

20:00 ženy (štvrťfinále)

20:47 ženy (semifinále)

21:19 ženy (finále)



Diaľkové plávanie

07:30 10 km muži



Dráhová cyklistika

14:00 šprint ženy (kvalifikácia)

14:41 šprint muži (semifinále)

14:48 šprint ženy (1. kolo)

15:38 šprint ženy (1. kolo, repasáže)

18:00 šprint muži (finále)

18:09 madison ženy (finále)

19:10 šprint ženy (2. kolo)

19:58 šprint ženy (2. kolo, repasáže)



Futbal

15:00 Španielsko – Nemecko (ženy, o bronz)

18:00 Francúzsko – Španielsko (muži, finále)



Golf

09:00 ženy (3. kolo)



Hádzaná

16:30 Nemecko – Španielsko (muži, semifinále)

21:30 Slovinsko – Dánsko (muži, semifinále)



Jachting

12:13 kite muži (jazdy 2 – 6)



Moderná gymnastika

10:00 družstvá (kvalifikácia – 1. striedanie)

11:10 družstvá (kvalifikácia – 2. striedanie)

14:30 individuálny viacboj (finále)



Moderný päťboj

13:00 jednotlivci muži (semifinále)

17:00 jednotlivci muži (semifinále)



Plážový volejbal

21:00 ženy (zápas o bronz)

22:30 ženy (finále)



Pozemný hokej

14:00 Argentína – Belgicko (ženy, o bronz)

20:00 Holandsko – Čína (ženy, finále)



Rýchlostná kanoistika

10:30 – 10:40 kanoe dvojíc ženy 500 m (semifinále)

10:50 – 11:00 dvojkajak ženy 500 m (semifinále)

11:10 – 11:20 dvojkajak muži 500 m (semifinále)

11:30 – 11:40 single kanoe muži 1000 m (semifinále)

12:40 – 12:50 kanoe dvojíc ženy 500 (finále)

13:00 – 13:10 dvojkajak ženy 500 m (finále)

13:20 – 13:30 dvojkajak muži 500 m (finále)

13:40 – 13:50 single kanoe muži 1000 m (finále)



Skoky do vody

10:00 10 m veža muži (predkolo)

15:00 3 m doska ženy (finále)



Stolný tenis

10:00 súťaž družstiev muži (o bronz) – Francúzsko – Japonsko

15:00 tímová súťaž mužov (finále) – Čína – Švédsko



Synchronizované plávanie

19:30 dvojice technický program



Športové lezenie

10:15 kombinácia muži (finále)

12:35 kombinácia muži (finále)



Taekwondo

09:00 muži do 80 kg (kvalifikácia)

09:09 – 12:00 ženy do 67 kg (osemfinále)

09:21 – 12:13 muži do 80 kg (osemfinále)

14:30 – 15:45 ženy do 67 kg (štvrťfinále)

14:40 – 15:69 muži do 80 kg (štvrťfinále)

16:11 – 16:37 ženy do 67 kg (semifinále)

16:24 – 16:50 muži do 80 kg (semifinále)

19:30 – 19:53 ženy do 67 kg (repasáže)

19:40 – 20:06 muži do 80 kg (repasáže)

20:19 – 20:49 ženy do 67 kg (zápasy o bronz)

20:34 – 21:04 muži do 80 kg (zápasy o bronz)

21:19 ženy do 67 kg (finále)

21:37 muži do 80 kg (finále)



Vodné pólo

13:00 Taliansko – Španielsko (muži, 5. – 8. miesto)

14:35 Srbsko – USA (muži, semifinále)

18:00 Grécko – Austrália (muži, 5. – 8. miesto)

19:35 Maďarsko – Chorvátsko (muži, semifinále)



Volejbal

16:00 Taliansko – USA (muži, o bronz)



Vzpieranie

15:00 muži do 89 kg

19:30 ženy do 71 kg



Zápasenie

11:00 voľný štýl muži do 57 kg (repasáže)

11:00 voľný štýl muži do 74 kg (osemfinále, štvrťfinále, Tajmuraz Mairbekovič Salkazanov)

11:00 voľný štýl ženy do 57 kg (repasáže)

11:00 voľný štýl ženy do 62 kg (osemfinále, štvrťfinále)

11:00 voľný štýl muži do 86 kg (repasáže)

11:00 voľný štýl muži do 125 kg (osemfinále, štvrťfinále)

18:15 voľný štýl muži do 74 kg (semifinále)

18:15 voľný štýl muži do 125 kg (semifinále)

18:15 voľný štýl ženy do 62 kg (semifinále)

18:15 voľný štýl muži do 57 kg (o medaily)

18:15 voľný štýl muži do 86 kg (o medaily)

18:15 voľný štýl ženy do 57 kg (o medaily)