Hrajú na zemi, emócie majú ako na ľade. Hokejové finále v Paríži sa skončilo šarvátkou

„Napísali sa nejaké články a my sme si to vzali veľmi osobne,“ vysvetľoval Holanďan svoje gesto nemeckému denníku Bild. Mal tým na mysli predzápasové vyhlásenia hráčov nemeckého tímu, že sa ich „Holanďania boja“.

Gesto spustilo na ihrisku hromadnú šarvátku. Nemecký hráč Niklas Wellen vletel do klbka oslavujúcich Holanďanov a po chvíli bol jedným z nich chytený pod krkom. Telgenkamp pokračoval v provokácii a na Wellena vyplazil jazyk.



"Toto bola mimoriadne neúctivá vec, akú som kedy v športe zažil. Ako vôbec môžete byť takýmto zlým víťazom. Mohol prežiť najkrajší moment v živote, no namiesto toho sa naňho pri záverečnom ceremoniáli bučí,“ povedal k incidentu nemecký gólman Danneberg.



Pár desiatok minút po zápase mal už Telgenkamp emócie pod väčšou kontrolou. "Čo som urobil, nebolo práve pekné. Boli to emócie, ktoré v závere vzplanuli. Ale je to, ako to je. My sme víťazi. Keby som ho ešte stretol, tak sa mu ospravedlním,“ uviedol Telgenkamp.