VIDEO: Skvelé výsledky kenskej atlétky. V Paríži si vybojovala vytrvalecké double

V pomalom a takticky vedenom behu sa držala na čele až do posledného kola viac ako desiatka bežkýň a najviac síl v závere mala Keňanka, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy zlepšila svetový rekord na 28:54,14 min.

PARÍŽ. Kenská atlétka Beatrice Chebetová si na OH v Paríži pripísala vytrvalecké double. Po päťtisícke triumfovala aj v behu na 10.000 metrov a to v čase 30:43,25 min.

Hassanová prišla do Paríža so zámerom napodobniť zlaté triple Emila Zátopka, no z dráhových disciplín si z hier odváža iba dva bronzy, v nedeľu ju čaká ešte maratón.