Tréner Salkazanova sa ospravedlňoval. Sme slabí v diplomacii, komentoval verdikty rozhodcov

PARÍŽ. Do francúzskej metropoly cestoval ako ašpirant na medailu. Slovenský reprezentant v zápasení Tajmuraz Salkazanov však prehral na OH v Paríži hneď svoj úvodný zápas.

Reprezentačný tréner voľnoštýliarov Erik Cap len ťažko premáhal plač. „Ospravedlňujem sa Slovákom. Nie za Tajmuraza, ale za zápasenie celkovo. Tajmuraz urobil všetko, ale nemecký rozhodca trikrát zmenil verdikt proti nám,“ vravel.

„Keby bol uznal, že bolo vykročenie, čo každý jasne videl, bol by stav 6:4. Potom by Tajmurazovi stačilo súpera raz vytlačiť vonku a musel by dostať bod za pasivitu a tým by vyhral,“ vysvetľoval Erik Cap.