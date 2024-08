Aj za Slovensko zápasí o medailu borec z Kaukazu. Legende sa tento trend nepáči

V piatok nastúpi Tajmuraz Salkazanov na olympijskú žinenku v Paríži. Na sebe bude mať slovenský dres a pri jeho mene budú svietiť na tabuli písmená SVK. Ak by získal medailu, bude druhá pre slovenskú olympijskú výpravu po bronze kanoistu Mateja Beňuša.

Vo váhovej kategórii do 74 kg sa napríklad predstaví Čečenec Razambek Jamalov v drese Uzbekistanu, Dagestanec Mahamedchabib Kadzimahamedov za tím nezávislých športovcov (s bieloruským pasom) a Osetínci Čermen Valijev za Albánsko a Salkazanov za Slovensko. V zápasení je to trend.

Stolný tenista Wang Jang pochádza z Číny, slovenský pas má od roku 2011. Stolný tenis má so zápasením voľným štýlom čosi spoločné - veľké množstvo takzvaných naturalizovaných športovcov.

„Zápasenie znamená pre nás to isté, čo pre Slovákov hokej. Je to národný šport. V Severnom Osetsku je desať rajónov. Z nich prichádzajú do Vladikavkazu tí najtalentovanejší zápasníci.

V každej váhovej kategórii sa ich stretne aspoň dvadsať. Iba najlepších päť môže ísť na majstrovstvá Ruska,“ vysvetľuje Rodion Kertanti, jeden z prvých Osetíncov, ktorý si na žinenke obliekli slovenský dres.