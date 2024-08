Blikajúca Eiffelovka, ozbrojení muži v čiernom, či mexické vlny. Dá sa tu sústrediť na šport?

Ak som sa niečo za dva týždne v Paríži naučila, je to fakt, že kratšia cesta neexistuje. Aplikácia neklame. Naozaj to celé treba obísť.

Keď som vyšla po schodoch na novinársku tribúnu, ihneď ma očaril výhľad. Podvečerná obloha tmavla, na Eiffelovej veži sa pomaly rozsvietili svetlá.

Pred touto úchvatnou kulisou sa hral zápas, v ktorom boli lepší Nóri Anders Berntsen Mol a Christian Sandlie Sorum, ale nebolo jednoduché sústrediť sa na samotný šport.

Rozkývaná tribúna

Na jednej časti novinárskej tribúny hneď udrelo do očí veľa prázdnych miest, dobrovoľníčka ma však upozornila, že sú to rezervované sedadlá a mám si hľadať miesto vyššie. Pripadalo mi to zvláštne, no neskôr sme všetci spoznali odpoveď.