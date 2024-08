Rachot fanúšikov ho oslobodil od bolesti. Toto už nikdy nezažijete, vraví zlatý Francúz

"Boli to šialené preteky. Neverím, že medaila naozaj visí na mojom krku," povedal so slzami v očiach na pódiu.

Namiesto toho sa však pozbieral, skontroloval, či je jeho bicykel i on sám stále "pojazdný", a potom si za ohlušujúceho povzbudzovania došiel až do cieľa pre víťazstvo.

"Ten hluk fanúšikov s adrenalínom a všetkým mi umožnili zabudnúť na bolesť. Je to také šialené. Toto už nikdy nezažijete. Sledoval som šesť kôl, päť kôl, štyri kolá do konca a posledné tri som si to už mohol užiť," povedal.

Nakoniec triumfoval so 164 bodmi, druhý Leitao ich nazbieral o 11 menej, no aj on sa v cieli nesmierne tešil. Vybojoval totiž prvú medailu v histórii Portugalska v dráhovej cyklistike. Po jej zisku navyše ukázal aj obrovského športového ducha.

"Dúfal som, že sa Benjamin môže vrátiť, bolo by to nespravodlivé, keby nemohol. Ak by som vyhral zlato po jeho páde, bolo by to veľké sklamanie. Sme tu preto, aby sme boli lepší ako naši konkurenti, nie aby sme vyhrali nejakou chybou alebo smolou súpera.

Takže som spokojný so striebrom a myslím si, že on je zaslúžený víťaz. Bol najsilnejší, najmúdrejší a bol najviac konzistentný," pochválil ho Portugalčan.