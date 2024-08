Ďakovala Muskovi, že ju preslávil. Kórejčanka po návrate domov skolabovala

Kim Ye-ji o chvíľu nadobudla vedomie a previezli ju do nemocnice, informoval predstaviteľ provincie.

SOUL. Juhokórejská strelkyňa Kim Ye-ji, ktorá získala striebro na olympijských hrách vo vzduchovej pištoli miešaných tímov na 10 m, skolabovala na tlačovej konferencii po prílete do rodnej krajiny.

Zároveň odmietol nepravdivé informácie, ktoré sa šírili, že potrebovala resuscitáciu. Kim podľa neho zostane v nemocnici na pozorovaní, kým sa úplne nezotaví, pričom dodal, že po OH pravdepodobne trpí vyčerpaním.

Kim Ye-ji sa stala fenoménom sociálnych médií vďaka futuristickým okuliarom, ktoré nosí na zlepšenie presnosti, a svojmu "cool" štýlu, ktorý jej doma vyslúžil prezývku "usmievajúci sa zabijak". Informovala agentúra Reuters.

Kim sa v stredu poďakovala šéfovi Tesly Elonovi Muskovi za to, že ju preslávil po tom, čo na svojej sociálnej sieti X povedal, že "by mala byť obsadená do akčného filmu. Nevyžaduje sa žiadne herectvo!"