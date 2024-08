Začala neskoro, na box ju nahovorili kolegovia. Policajtka zburcovala krajinu, dovezie medailu

Tridsaťpäťročná boxerka Atheyna Bylonová bude prvou panamskou olympijskou medailistkou mimo atletiky. V Paríži zabojuje o titul vo váhovej kategórii do 75 kg.

PARÍŽ. Pred rokom 2012 nikdy nestála v boxerskom ringu. Na OH 2024 v Paríži má už istú medailu, pod piatimi kruhmi zabojuje vo finále.

"Som nadšená. Dala som do toho všetko. Je to história. Je to také vzrušujúce. Som prvou panamskou medailistkou v boxe," povedala po víťaznom semifinále.

"Som super šťastná, ďakujem Bohu, pretože som dosiahla svoje ciele. Počas mnohých rokov som veľa obetovala a vypláca sa mi to. Som veľmi šťastná, pretože do Panamy doveziem medailu."