Čechovi chýbali štyri centimetre, inokedy by získal zlato. Štvrté miesto je kruté, vraví legenda

„Keď som hodil oštepom, cítil som, ako mi odchádza z ruky a mal som pocit, že by to mohol byť olympijský rekord. Ak Boh dá,“ citovala víťaza agentúra Reuters.

Keď sa mi to rozloží, poviem si, že som bol súčasťou jedného z najkvalitnejších pretekov a budem za to rád. Štyri centimetre je veľmi malý rozdiel. Dnes som si skrátka vytiahol Čierneho Petra.“

„Čo na to povedať? Skvelý výkon, horšie poradie. Nenapadlo by ma, že 88,50 metrov nebude stačiť na medailu. Mám šesť veľkých medailí, takže toto štvrté miesto budem musieť chvíľu vstrebávať.

„Je to šport. Jakub má však výbornú sezónu. Som na neho hrdý, bojoval. Niekto musí byť štvrtý, aj keď je to najhoršie miesto.“

„Uvoľnenosť a zapojenie chrbta, veľa totiž hádzal rukou. Keď však vidíte, ako sa hádže ďaleko, je to ťažké. Takto šialene kvalitné preteky s vami zamávajú. Ani Indovi nakoniec oštep nelietal. Mohol pokojne hodiť za 91, aj Jakub cez 90,“ pokračoval 58-ročný tréner.

Olympijský rekord už v druhej sérii ostatných súperov rozhodil.

„Jeho neskutočný výkon celú súťaž uzavrel. Je to ťažké. Ak by niekto urobil niečo mimoriadne, tak to možno prehodí, ale na takomto vrcholovom podujatí sa to nedá.“

„Jeho pokus bol šach mat, úplný extrém. Zmrazilo nás to. Od Nadeemovho hodu bolo jasné, že súťažíme iba o druhé miesto,“ dodal Vadlejch.