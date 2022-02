Hudáček dodával spoluhráčom odvahu: So školákmi nemôžeme prehrať

PEKING. Aj keď to boli pre väčšinu z nich najdôležitejšie momenty v doterajších kariérach, slovenských hokejistov neopustil humor ani pred rozhodujúcimi nájazdmi vo štvrťfinále s USA.

Svojimi slovami nechcel znevažovať kvalitu súpera, ktorý má v tíme až 14 hráčov z univerzitnej NCAA. Práve naopak, dodať svojim spoluhráčom optimizmus do rozhodujúcich momentov štvrťfinálového duelu.

"Podľa mňa to je, teda vlastne už bolo, najlepšie mužstvo na turnaji. Som rád, že sme sa im vyrovnali a stupňovali sme tlak. Nakoniec sa nám to podarilo a v nájazdoch nám to vyhrali Cehlo s Paťom."

Myslel tým hrdinov rozstrelu, brankár Patrik Rybár pochytal všetkých päť nájazdov a útočník Peter Cehlárik ako jediný skóroval.