Gáborík pripomenul Vancouver: Verím, že to Slováci nezbabrú, tak ako my

V predĺžení čakal viac šancí

Dvojnásobný účastník olympijského turnaja takisto vyzdvihol úspešný úvod zápasu, ale aj bojovnosť s vyrovnávajúcim gólom slovenského kapitána. "Dôležitý bol začiatok, keď sme zvládli tlak amerického tímu. Celkovo to bol veľmi pekný hokej. Paťo to ´vyčapal´ a výborným výkonom podržal svoj tím. V závere sa ukázala veľká bojovnosť, ktorá vyústila do gólu Mareka Hrivíka." Gáborík zdieľal radosť zo slovenského víťazstva aj na sociálnych sieťach. Správne tušenie predviedol pred rozhodujúcim samostatným nájazdom Petra Cehlárika, pred ktorým odhadol spôsob zakončenia.

"Myslel som si, že v predĺžení bude počas hry troch proti trom viac šancí na oboch stranách. Nájazdy už boli vabank. Ľad v nich nebol dobrý a Američania si zbytočne komplikovali svoje zakončenia. Pred nájazdom Peťa Cehlárika som mal tušenie, čo chce spraviť a vyšlo mi to," povedal Gáborík pre TASR. Vynorili sa mu spomienky na Vancouver Slovenský tím sa po 12 rokoch prebojoval do olympijského semifinále. Predtým sa mu to podarilo v roku 2010, no z boja o medaily napokon vyšiel bez cenného kovu. Bol pri tom aj Gáborík, ktorý považuje prehru v zápase o 3. miesto s Fínskom (3:5) za jedno z najväčších sklamaní v kariére.