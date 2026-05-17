Deň 2 na MS: Senzačnú prehru Čechov oslavoval aj Čech a sledujeme prvého Maďara v NHL?

Poďme sa zachrániť. Radšej nikdy, ak nie hneď... spieva v známom hite z 80. rokov Peter Nagy.
Na majstrovstvá sveta v hokeji príde každý rok niekoľko tímov s ambíciou zabojovať o titul alebo aspoň o medailu.
Potom sú tu mužstvá, pre ktoré je hlavný cieľ postup do vyraďovacej fázy a občas sa im podarí prekvapiť aj vo štvrťfinále.
A napokon je tu viacero tímov, ktoré si cenia každý bod a robia všetko, aby sa o rok na turnaj najlepších mohli vrátiť.
Sedlák: Zavinili sme si to sami
Záchranársku misiu odštartovali tento rok najlepšie Slovinci. V druhý deň MS 2026 sa postarali o prvú veľkú senzáciu turnaja, keď zdolali Česko 3:2 po predĺžení.
Česi doplatili na mizernú efektivitu a adresovali výčitky rozhodcom, ktorí podľa nich ignorovali porušenie pravidiel pred druhým aj tretím slovinským gólom.
„Prehrať so Slovincami? Ono to znie hlúpo, ale zavinili sme si to sami. Slovinci neboli v zápase lepší,“ vravel pre isport.cz Lukáš Sedlák.
Pardubický útočník v druhej tretine otočil gólom vývoj zápasu na 2:1 a zdalo sa, že Česi zlomia húževnatý odpor súpera. Ale omyl.
V tretej tretine Sedlák prehral na vhadzovaní v obrannom pásme s Tičarom (fanúšikovia Slovana si ho pamätajú aj s dvojičkou Jegličom) a Slovinci vyrovnali.
Česi reklamovali, že Tičar, ešte skôr než poslal puk spoluhráčom, zasiahol Sedlákovu hokejku.
Zápas dospel do predĺženia, v ktorom sa Česi dostali do prečíslenia, ale Tomáš Galvas sa neprekľučkoval k bránke, lebo prepadol cez nohu obrancu Aljošu Crnoviča.
Následne fujazdil do samostatného úniku Marcel Mahkovec, ktorý rozhodol.
„Asi sme si ešte neuvedomili, že sme ich porazili. Bol to pre nás dobrý prvý zápas, ale zatiaľ sme nič nedokázali, budeme musieť získať viac bodov, aby sme sa zachránili. Ale toto je potvrdenie, že môžeme hrať s kýmkoľvek,“ vravel po zápase slovenským novinárom 22-ročný Mahkovec.
Vyberajú z dvesto hokejistov
Slovinci už dve desaťročia pendlujú medzi elitnou kategóriou majstrovstiev sveta a nižšou divíziou 1. A.
V krajine, ktorá sa môže pochváliť skvelými basketbalistami, hádzanármi, volejbalistami či cyklistami, je len dvesto dospelých hokejistov.
Aj z tejto veľmi úzkej základne však dokážu Slovinci namiešať hráčsky koktail, ktorý konkuruje širšej svetovej špičke.
Spomeňme si, ako na zimnej olympiáde 2014 zdolali Slovákov aj s hráčmi NHL a o štyri roky to v Pchjongčchangu zopakovali. S Čechmi odohrali až do soboty na MS štyri zápasy s bilanciou 0:4 a skóre 9:29.
Jadro tímu tvoria hráči Olympie Ľubľana, jedného z dvoch profesionálnych slovinských klubov.
V kádri je viacero veteránov (Sabolič a Tičar majú 37, Gregorc 36, Ograjenšek a Magovac 35), ale Slovincom sa už podarilo zapracovať do mužstva aj niekoľko šikovných mladíkov.
Čechov pomohol zdolať Čech
Senzačnú prehru Česka predsa len oslavoval aj jeden Čech. Brankár Lukáš Horák mal na porážke krajanov výrazný podiel.
Hokejovo vyrastal v Litvínove, s ktorým získal v roku 2015 dokonca majstrovský titul, keď sa dostal do bránky v deviatich zápasoch. Mimochodom, trénerom Litvínova bol vtedy Radim Rulík, v súčasnosti kouč českej reprezentácie.
Konkurencia na severe Čiech však bola silná a Horák sa v hierarchii brankárov prepadal, čo vyústilo v jeho odchod.
Matyáš Melovský v šanci pred brankárom Lukášom Horákom v zápase Česko - Slovinsko na MS 2026 v hokeji. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Vo Francúzsku si zachytal aj v zápase pod holým nebom na futbalovom štadióne Olympique Lyon pred 25-tisíc divákmi a získal titul aj v Ligue Magnus s Grenoblom.
V Dánsku si zahral v tíme Herlev Eagles na predmestí Kodane a potom sa presťahoval do Ľubľany a alpskej ligy ICEHL. Tu zaujal reprezentačného trénera Eda Terglavu.
Slovinské občianstvo získal len zopár týždňov pred minuloročným šampionátom, kde si zachytal aj proti kanadským hviezdam na čele so Sidneym Crosbym.
Ale chytať na majstrovstvách sveta proti krajanom je niečo výnimočné. Horák na to myslel od minulého roka. Štart na šampionáte mu však takmer unikol. V januári si poranil členok a tri mesiace pauzoval.
Rakúsky štart snov
V A-skupine v Swiss Life Arene v Zürichu vyhralo Rakúsko nad Veľkou Britániou 5:2. „Štart snov,“ rozplýval sa denník Kurier.
Pripomenul, že to bolo len tretie víťazstvo Rakúšanov v ich úvodnom zápase na MS v histórii. Britom mali čo oplácať.
Na MS 2024 v Prahe siahali naši susedia na postup do štvrťfinále, ale v poslednom zápase skupiny prehrali s už zostupujúcimi Britmi 2:4.
Víťazstvo krajanov sledoval z hľadiska aj útočník Vancouveru Marco Rossi, ktorý na turnaji nehrá pre zranenie.
V tomto zápase stáli na striedačkách najdlhšie slúžiaci reprezentační tréneri na MS. Švajčiar Roger Bader vedie Rakúšanov od roku 2016 a Pete Russell Britov ešte o rok dlhšie.
Veľká Británia hrá medzi elitou piaty raz za posledných osem rokov.
Možno si ešte spomeniete na nevídaný obrat v zápase proti Francúzsku na MS 2019 Košiciach, keď v polovici zápasu ešte Briti prehrávali 0:3 a napokon vyhrali 4:3 po predĺžení.
Hokej je na britských ostrovoch stále minoritný šport a prenosy z MS 2026 nevysiela žiadna britská televízia, ale na nedávny prípravný zápas proti Taliansku prišlo v Notthinghame 6700 fanúšikov, čo je v Británii divácky hokejový rekord.
Upúta maďarský talent zámorských GM?
Prvý zápas na turnaji majú aj Maďari, ktorí sa minulý rok zachránili na úkor Kazachov a s rovnakým zámerom prišli aj do Švajčiarska. Proti Fínom síce nemali nárok (1:4), ale podali dobrý výkon.
„Myslím, že sa môžeme pozrieť do zrkadla so vztýčenými hlavami,“ vravel pre Nemzeti Sport tréner Maďarov Gergely Majoross, slovenským fanúšikom známy z pôsobenia v Nových Zámkoch.
Ani tento rok nechýba v maďarskom drese Domán Szongoth, 17-ročný útočník, ktorého považujú u južných susedov za generačný talent.
Už druhú sezónu za sebou zvláda bohatú porciu reprezentačných zápasov, keď nastúpil za Maďarsko na MS hráčov do 18 rokov aj do 20 rokov a napokon aj na seniorskom šampionáte.
Minulý rok sa stal v Herningu najmladším hráčom na MS od roku 1949.
Slovenskí fanúšikovia ho mohli naživo sledovať na turnaji olympijskej kvalifikácie minulé leto v Bratislave.
Szongoth pôsobí už tretí rok vo fínskom klube Koo Koo, v aktuálnej sezóne hrával prevažne za tím do 20 rokov.
„Jedna z jeho hlavných silných stránok je, že sa kdekoľvek extrémne rýchlo adaptuje. Keď, obrazne povedané, preskakuje schody po dvoch, mám oveľa väčšie obavy než on.
Pamätám si, že keď ho minulý rok zavolali do seniorského národného tímu, povedal som mu, aby s nimi len tak nenútene, trénoval a okúsil atmosféru. A on mi na to odvetil: Oci, chcem dokázať, že na to mám a chcem podať dobrý výkon!“ vysvetľoval otec mladého hokejistu Kristóf Szongoth.
Maďari veria, že jeho výkony zaujmú aj generálnych manažérov zámorských klubov a meno Szongoth zaznie na tohtoročnom drafte NHL.
Kluby NHL doteraz draftovali troch maďarských hokejistov - v roku 1999 bol Tamása Gröschla Edmonton Oilers z 256. miesta v 9. kole, v roku 2000 brankára Leventeho Szupera Calgary Flames zo 116. v 4. kole a v roku 2002 János Vasa Dallas Stars z 32. miesta v 2. kole.
V najlepšej lige sveta si však žiadny Maďar ešte nezahral.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
