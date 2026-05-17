    Deň 2 na MS: Senzačnú prehru Čechov oslavoval aj Čech a sledujeme prvého Maďara v NHL?

    Marcel Mahkovec strieľa rozhodujúci gól za chrbát brankára Dominika Pavláta v zápase Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Boris Vanya|17. máj 2026 o 07:10
    Sumár 2. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Poďme sa zachrániť. Radšej nikdy, ak nie hneď... spieva v známom hite z 80. rokov Peter Nagy.

    Na majstrovstvá sveta v hokeji príde každý rok niekoľko tímov s ambíciou zabojovať o titul alebo aspoň o medailu.

    Potom sú tu mužstvá, pre ktoré je hlavný cieľ postup do vyraďovacej fázy a občas sa im podarí prekvapiť aj vo štvrťfinále.

    A napokon je tu viacero tímov, ktoré si cenia každý bod a robia všetko, aby sa o rok na turnaj najlepších mohli vrátiť.

    Sedlák: Zavinili sme si to sami

    Záchranársku misiu odštartovali tento rok najlepšie Slovinci. V druhý deň MS 2026 sa postarali o prvú veľkú senzáciu turnaja, keď zdolali Česko 3:2 po predĺžení.

    Česi doplatili na mizernú efektivitu a adresovali výčitky rozhodcom, ktorí podľa nich ignorovali porušenie pravidiel pred druhým aj tretím slovinským gólom.  

    „Prehrať so Slovincami? Ono to znie hlúpo, ale zavinili sme si to sami. Slovinci neboli v zápase lepší,“ vravel pre isport.cz Lukáš Sedlák.

    VIDEO: Všetky góly druhého dňa na MS 2026

    Pardubický útočník v druhej tretine otočil gólom vývoj zápasu na 2:1 a zdalo sa, že Česi zlomia húževnatý odpor súpera. Ale omyl.

    V tretej tretine Sedlák prehral na vhadzovaní v obrannom pásme s Tičarom (fanúšikovia Slovana si ho pamätajú aj s dvojičkou Jegličom) a Slovinci vyrovnali. 

    Česi reklamovali, že Tičar, ešte skôr než poslal puk spoluhráčom, zasiahol Sedlákovu hokejku.

    Zápas dospel do predĺženia, v ktorom sa Česi dostali do prečíslenia, ale Tomáš Galvas sa neprekľučkoval k bránke, lebo prepadol cez nohu obrancu Aljošu Crnoviča.

    Následne fujazdil do samostatného úniku Marcel Mahkovec, ktorý rozhodol.

    „Asi sme si ešte neuvedomili, že sme ich porazili. Bol to pre nás dobrý prvý zápas, ale zatiaľ sme nič nedokázali, budeme musieť získať viac bodov, aby sme sa zachránili. Ale toto je potvrdenie, že môžeme hrať s kýmkoľvek,“ vravel po zápase slovenským novinárom 22-ročný Mahkovec.

    Vyberajú z dvesto hokejistov

    Slovinci už dve desaťročia pendlujú medzi elitnou kategóriou majstrovstiev sveta a nižšou divíziou 1. A.

    V krajine, ktorá sa môže pochváliť skvelými basketbalistami, hádzanármi, volejbalistami či cyklistami, je len dvesto dospelých hokejistov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Slovinsko

    Aj z tejto veľmi úzkej základne však dokážu Slovinci namiešať hráčsky koktail, ktorý konkuruje širšej svetovej špičke.

    Spomeňme si, ako na zimnej olympiáde 2014 zdolali Slovákov aj s hráčmi NHL a o štyri roky to v Pchjongčchangu zopakovali. S Čechmi odohrali až do soboty na MS štyri zápasy s bilanciou 0:4 a skóre 9:29.

    Jadro tímu tvoria hráči Olympie Ľubľana, jedného z dvoch profesionálnych slovinských klubov.

    V kádri je viacero veteránov (Sabolič a Tičar majú 37, Gregorc 36, Ograjenšek a Magovac 35), ale Slovincom sa už podarilo zapracovať do mužstva aj niekoľko šikovných mladíkov. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

