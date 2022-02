Ramsay chváli Rybára: Je brilantný a pri tom vyzerá pokojne

Po výhrach nad Lotyšskom (5:2) a Nemeckom (4:0) sa veľkou mierou zaslúžil aj o triumf nad favorizovaným tímom USA.

Chytil 33 z 35 striel a za chrbát nepusti ani jeden z piatich nájazdov.

"Je to niečo, čo nemá každý tím. Prišiel ako tretí brankár a ukázal, že na to má. Je to aj inšpirácia pre deti.

Tréner ho síce nedal hneď do bránky, ale on chce dokázať, že verí sebe, verí tímu. ´Rybka´ to ukázal úplne geniálne pre mladých hráčov, že sa nemajú nikdy vzdávať. On sa nevzdal. Verí si a my veríme v neho," povedal pre TASR Kristián Pospíšil.