Slováci čakajú na súpera v semifinále, nebudú to Švajčiari

Slovensko je v tejto chvíli najnižšie postavený semifinalista v rebríčku (Slováci postúpili do vyraďovacej fázy z pozície 8), horšie by na tom boli v prípade postupu iba Švajčiari (10.).

Ak by boli úspešnejší Švajčiari - nastúpili by v semifinále proti Rusom a Slovákov by čakal víťaz zápasu Švédsko - Kanada.

Pozrite si výsledky štvrťfinále na ZOH 2022. Pavúk sa však bude vyvíjať podľa ostatných výsledkov.

Štvrťfinále na ZOH 2022