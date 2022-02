Bekhend, forhend, gól. Cehlárikov nájazd chválil aj americký brankár

"Pozreli sme si video brankára, na rozcvičke som to skúsil a Ďurimu som povedal: ´bekhend, forhend, gól´. Môžete sa ho opýtať," povedal v mixzóne s úsmevom na tvári jediný úspešný exekútor v nájazdoch.

Peter Cehlárik pred svojím nájazdom presne vedel, čo predvedie a tesne predtým, ako naskočil na ľad, to prezradil spoluhráčovi Jurajovi Slafkovskému.

PEKING. Traja pohoreli na americkom brankárovi Straussovi Mannovi, no štvrtý mu nedal šancu a rozhodol o postupe Slovenska do bojov o medaily.

Jeho slová ihneď potvrdil aj najlepší slovenský strelec na turnaji. "Povedal som mu, že mu verím a on na to, že pôjde bekhend, forhend a je to dnu. Sme v semifinále. Ja som vedel, že dá," tešil sa Slafkovský.

Cehlárik si vyslúžil pochvalu aj od brankára USA Manna, ktorý predviedol dokopy 34 úspešných zákrokov a kryl aj tri nájazdy.

"Bol to dobrý pokus, trošku zmenil uhol a rýchlo vystrelil. Bol som sklamaný, keď som videl, že puk ide dnu. No bol to zápas o centimetroch a ja nemôžem kontrolovať všetko," povzdychol si.