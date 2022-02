Hudáček: Pomohol nám míting bez trénerov. Veríme si aj proti najlepšiemu tímu

"Akurát idem na večeru. Každý deň je tu dokola to isté a nechutí nám to. Sú to európske jedlá, ale pripravujú ich miestni kuchári. Nevadí, tých zopár dní to už vydržíme,“ povedal v dobrej nálade na linke Bratislava – Peking hokejový útočník LIBOR HUDÁČEK. V zápase s Nemeckom strelil otvárací gól, ktorý sa ukázal ako víťazný. V úplnom závere ustál zákerný atak Davida Wolfa. „Máme dobré prilby, som v pohode,“ pripojil s úsmevom. Verí, že ho bude mať na tvári aj po štvrťfinálovom zápase s USA na ZOH v Pekingu 2022.

Všetky informácie o hokeji na ZOH 2022 Aká je nálada v tíme? Dobrá. Od zápasu k zápasu si čoraz viac veríme. Zistili sme, čo platí v hre na užšom klzisku a snažíme sa to dodržiavať. Čo bol pre mužstvo najväčší impulz po prehratých dvoch zápasoch z úvodu turnaja? Nehrali sme zle, len sme dostávali zbytočne veľa gólov. Potom to bolo ťažké doháňať. Zlepšili sme hru v obrannom pásme a využívame naše šance. Uvidíme, aké to bude v zápase s Amerikou. To bude tvrdší oriešok.