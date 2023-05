Gáborík: Bolo to utrpenie na ľade, vo štvrťfinále by sme veľa vody nenamútili

„Regenda sa dostáva do formy. Krásna prihrávka do prieniku Pánika, ktorému dvakrát ušiel puk. Nehráme zle, ale príliš špekulujeme,“ povedal Gáborík.

„Pozitívom sú tri body, ale bolo to utrpenie na ľade. Vo štvrťfinále by sme s takýmto výkonom veľa vody nenamútili,“ komentoval Gáborík.

„Bolo cítiť nervozitu v čase, keď sa mal tím tešiť. Hrivík i Cehlárik dávali hráčovi najavo, že s niečím neboli spokojní. Čo to mohlo byť? Hudáček sa ocitol na ľade v závere zápasu iba pre zakázané uvoľnenie, ktoré sme spravili a nemohli sme vystriedať,“ povedal bývalý obranca.

„Už sme načrtli, ako veľmi chce dať gól. Minútu pred koncom sa snažil cez všetky čiary streliť gól, ale to sa jednoducho nemôže robiť, pretože sme sa dostali do nášho pásma.

Znova chcel vystreliť na bránu cez všetky čiary päť-šesť sekúnd pred koncom. Našťastie to hráč zblokoval, pretože ak by bolo zakázané uvoľnenie, tak by sme sa dostali do obranného pásma, kde by mal súper dve sekundy. Toto je veľké nie,“ pritakal Gáborík.