Hrivík mal konflikt s Hudáčkom. Je podstatné, čo máme vpredu na drese a nie vzadu, tvrdí kapitán

Hudáček sa vrátil na ľad z trestnej lavice, Slovinci odvolali brankára a hrali power-play. Slovák mohol oslobodiť tím, ale namiesto posunutia puku do strednej tretiny strieľal na prázdnu bránku. Minul a nasledovalo zakázané uvoľnenie.

„Už sme načrtli, ako veľmi chce dať gól. Minútu pred koncom sa snažil cez všetky čiary streliť gól, ale to sa jednoducho nemôže robiť, pretože sme sa dostali do nášho pásma. Znova chcel vystreliť na bránu cez všetky čiary päť-šesť sekúnd pred koncom. Našťastie to hráč zblokoval, pretože ak by bolo zakázané uvoľnenie, tak by sme sa dostali do obranného pásma, kde by mal súper dve sekundy. Toto je veľké nie,“ komentoval situáciu Marián Gáborík.

Hudáček neprišiel pred novinárov

Po zápase prešiel mix zónou z dua Hrivík – Hudáček len prvý menovaný. Hudáček sa nevrátil ani po opätovnej výzve novinárov.

„Čo sa stalo zostane medzi nami. Potrebujeme si niečo povedať, ale všetko zostane v kabíne,“ povedal na úvod Hrivík.