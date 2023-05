Slováci sa udržali v hre. Postup však nemajú vo vlastných rukách (postupová matematika)

Slovensko postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta v rokoch 2021 a 2022. Ukončilo tak sériu vypadnutí v skupinovej fáze so začiatkom v roku 2014.

Preto budú favoritmi aj proti domácemu výberu. Tomu stačí vďaka trojbodovému náskoku pred Slovákmi remizovať a získať bod.

Už pred týmto stretnutím budú vedieť, či musia bodovať, keďže hrajú v utorok o 19.20 h, teda osem hodín po začiatku duelu Slovensko - Nórsko.

Lotyši majú na konte 11 bodov, čo je maximálny počet, aký môže získať Slovensko. Dvanásty by bol pre nich postupový a do štvrťfinále by šli zo štvrtého miesta.

V prípade víťazstva za dva alebo tri body by si dokonca mohli vybojovať lepšiu východiskovú pozíciu. Na šampionáte zdolali Česko, ktoré má v tabuľke trinásť bodov a pred sebou zápasy s Kanadou a Švajčiarskom. V prípade rovnosti bodov by ich predbehli.

Teoreticky majú šancu dostať sa aj pred Kanaďanov, ktorí majú jedenásť bodov a čakajú ich duely s Nórskom a Českom.