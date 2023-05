Slováci prehrali so Slovincami iba dva zápasy, oba na olympiáde (vzájomná bilancia)

Pozvánku na turnaj obdržali všetky tímy z TOP-divízie MS, no účasť práve týchto troch tímov na Slovensku bola spôsobená viacerými okolnosťami.

Reprezentácie Slovenska a Slovinska si dohodli prípravný zápas aj pred MS v hokeji v roku 2008.

Zápas v Skalici skončil výsledkom 3:1, keď sa dokázal presadiť Kollár, Sekera a Čiernik.

Nepodarené MS v roku 2008

Slovenskej reprezentácii sa hokejový šampionát v roku 2008 nevydaril podľa predstáv, keď v základnej skupine C s Fínskom, Nórskom a Lotyšskom skončilo posledné s tromi bodmi.

Slovinsko na MS v hokeji 2008 sa dostalo do skupiny B spoločne s Kanadou, USA a Lotyšskom. Proti týmto súperom nezískalo ani jeden bod a so skóre 2:13 išli do zápasov o záchranu.