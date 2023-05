Lašák: Neodsudzujme Hudáčka. Chalani si sadnú a zomknú sa

RIGA. Vyhrali sme nad Slovinskom a nádej na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta žije. To je najdôležitejšia veta, ktorú si po dnešnom zápase chceli prečítať všetci slovenskí fanúšikovia. Ale musíme uznať, že to bol utrápený výkon.

Na našich padla deka. Pripomína mi to moju sezónu 2005/06 v Pardubiciach.

Rok predtým sme sa radovali zo zisku titulu. A potom sme sa nedostali do play-off. Skúšali sme to zvrátiť všetkými rôznymi spôsobmi, ale bolo to tak zlé, že sme si nevedeli pomôcť. Nič nám nefungovalo, hoci sme sa snažili. Chýbal nám pokoj.