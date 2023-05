Pozitív nie je veľa. Herne sme sa trápili, hodnotil zápas Pardavý

RIGA. Tri body sa počítajú a nádej na postup do štvrťfinále žije. Ale výkon proti Slovincom nebol najlepší. Bolo to vydreté víťazstvo. Prinášame vám reakcie hráčov a trénerov pre RTVS a ČT. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Mário Grman, obranca SR: Ťažko sa mi zápas hodnotí, ale máme tri body a ideme ďalej. Čaká nás ďalší súper, potrebujeme ho zvládnuť. Myslím si, že sme si to dnes zbytočne skomplikovali. Bolo to o našich chybách a o tom, čom sme im dovolili. Nesmieme si pripúšťať tlak, lebo so zviazanými rukami sa hrá ťažko. Sústreďujeme sa iba na to, aby sme zvládli duel s Nórmi a čo sa stane, to sa stane. Naša úloha je získať tri body.

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: Bol to ťažký zápas. My sme potrebovali vyhrať a takisto i Slovinci. Druhú tretinu sme mali dobrú, boli sme aktívni. Škoda, že sme nedali viac gólov. Slovinci mali niekoľko príležitostí a dnes nás opäť podržal brankár. V závere si Slovinci vytvorili tlak, my sme veľmi ustúpili a dovolili sme im hrať. Sme radi, že sme to zvládli. Proti Nórom musíme podať lepší výkon, najmä v strednom pásme. Dnes nám tam súper jazdil v plnej rýchlosti, to sa nám predtým nestávalo. Ján Pardavý, asistent trénera SR: Pozitív nie je veľa. Bol to ďalší ťažký zápas, ktorý sme našťastie zvládli, aj keď iba o jediný gól. Herne sme sa trápili. V prvej tretine sme mali určite prevahu, ale mali sme problém s osobnou obranou Slovincov v našom útočnom pásme. V druhej tretine sme mali veľa šancí odskočiť na dvojgólový rozdiel, ale riešili sme ich úplne zle. Už nevieme, ako hráčov presvedčiť, aby to zobrali na seba a strieľali. Tretia tretina už bola o mentálnej stránke. Slovinci hrali o život, o udržania v A-kategórii. Nám zase ide o štvrťfinále. Už to bolo z našej strany príliš defenzívne.