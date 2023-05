Slováci na konci tŕpli: Šťastie, žiadny extra zákrok, vravel muž zápasu

V šiestom zápase na šampionáte zdolali Slovinsko 1:0 a naďalej sú v hre o postup do štvrťfinále.

RIGA. Slovenskí hokejisti si povedali, že budú servírovať na M S v hokeji 2023 len samé trilery, ktoré držia diváka v napätí až do konca. Je jedno, či hrajú proti Kanade, Kazachstanu alebo Slovinsku.

V posledných sekundách húževnatí Slovinci hrajúci o záchranu rozkrútili pred slovenskou bránkou kolotoč. Odrazený puk sa dostal k Janovi Drozgovi, ktorý z ostrého uhla strieľal do odkrytej bránky.

Róbert Lantoši priznal, že mu pri tomto momente na striedačke zvieralo časť tela a nebolo to hrdlo. Zrejme nebol sám.

"Zrazil som sa s Matúšom Sukeľom a chvíľu som nevedel, kde je puk. Keď som sa vracal do pozície, trafil ma do korčule, bolo to skôr šťastie, nie nejaký extra zákrok," vravel príslovečnou skromnosťou slovenský brankár.

Škorvánek dostal po týždni ďalšiu šancu, uplynulé tri zápasy odchytal Samuel Hlavaj.

"Víťazstvo sme vydreli, ale získali sme dôležité tri body a dúfam, že nás to mentálne vzpruží," vravel žilinský rodák.