Prestupy vo futbale: Lewandowski je už hráčom FC Barcelona (leto 2022)

Juventus Turín opustili opory Matthijs de Ligt (do Bayernu Mníchov) či Paulo Dybala (AS Rím). Klub naopak posilnili Paul Pogba (z Manchestru United) či Ángel Di María (z PSG).

Medzi najzaujímavejšie zmeny patrí prestup Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund do Manchestru City a odchod Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov do FC Barcelona.

Spomedzi Slovákov zaujal návrat Juraja Kucku na Slovensko do ŠK Slovan Bratislava či prestup najlepšieho strelca uplynulého ročníka Fortuna ligy Jakuba Kadáka z AS Trenčín do švajčiarskeho FC Luzern.

Sportnet vám prináša prehľad transferov v letnom prestupovom období na Slovensku aj v zahraničí.