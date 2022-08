Galtier víta v PSG ďalšiu posilu. Portugalčan sa upísal na päť rokov

PARÍŽ. Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain získal do svojich služieb stredopoliara Renata Sanchesa. Dvadsaťštyriročný Portugalčan podpísal zmluvu do leta 2027.

"Všetci moji zverenci by mali byť na podobnej úrovni, aby medzi sebou mohli vytvárať zdravú konkurenciu. Mám v úmysle priviesť nových hráčov, no neviem či sa nám to do konca prestupového okna podarí," povedal parížsky tréner na tlačovej konferencii.