Na jar hral mládežnícku Ligu majstrov. Feyenoord po Boženíkovi lovil opäť v Žiline

V žilinskom klube nie je zvykom, aby mladý hráč odchádzal do zahraničia na hosťovanie do inej akadémie. V tomto prípade spravil klub výnimku na žiadosť hráča.

"Posun hráča do zahraničia v takomto skorom veku nie je v súlade s našimi predstavami a smerovaním klubu, ako chceme rozvíjať hráčov. Priorita je prvé mužstvo, no Leo aj jeho rodičia prejavili extrémny záujem pokračovať v zahraničí, nakoľko Leo sa ukázal vo veľmi dobrom svetle v reprezentačnom drese na Elite Round U17 práve v Holandsku," vysvetlil pozadie riaditeľ Akadémie MŠK Žilina Jaroslav Bačík.

Medzi podobné príklady patrí útočník Róbert Boženík, ktorý sa po vydarenej sezóne v áčku dostal do reprezentácie a následne zamieril práve do Feyenoordu.

Leo Sauer sa v uplynulej sezóne ukázal v dobrom svetle na mládežníckej úrovni. Okrem reprezentácie do 17 rokov hrával najmä v dorasteneckej súťaži, za klub však nastúpil aj v mládežníckej Lige majstrov a prvé štarty nazbieral aj v seniorskom futbale, v druholigovej juniorke.

"V prvom rade by som sa chcel MŠK poďakovať za štyri roky strávené v Žiline a hlavne za to, že som sa tu mohol rozvíjať po futbalovej, ale aj ľudskej stránke. Vďaka im patrí aj za to, že mi umožnili prestup do Feyenoordu, kde sa teším na nové výzvy a príležitosti v novom klube.

Na Žilinu budem vždy spomínať v dobrom a roky strávené tu mi ostanú navždy v srdci," hovorí rodák z Bratislavy, ktorý pod Dubňom pôsobil od kategórie U14.