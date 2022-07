Hubočan si návrat na Slovensko rozmyslel. Upísal sa cyperskému nováčikovi

NIKÓZIA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Tomáš Hubočan bude pokračovať v kariére na Cypre. Z Omonie Nikózia odišiel ako voľný hráč k nováčikovi najvyššej súťaže Karmiotissa FC.

"Ešte koncom minulého roka, niekedy v decembri, sme s rodinou uvažovali, že sa po sezóne vrátime na Slovensko. Neskôr, v priebehu jari, sme názor zmenili a rozhodli sme sa zostať na Cypre," cituje hráča štvrtkové vydanie denníka Šport.

"Vtedy som ešte nevedel, ako to so mnou bude. Či budem môcť zostať v klube alebo nie. Omonia sa nakoniec rozhodla ukončiť so mnou spoluprácu, ale vôľa zostať v krajine tam stále bola. Chcel som si preto niečo nájsť a nakoniec sa mi to podarilo. Karmiotissa je nováčik najvyššej súťaže, teším sa na pôsobenie v novom tíme," dodal Hubočan.