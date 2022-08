Trenčín opúšťa dlhoročná opora, opäť však môže hrať proti Slovanu

TRENČÍN. Nigérijský futbalista Abdul Zubairu opúšťa káder fortunaligového AS Trenčín. Klub spod Hradu Matúša Čáka informoval, že Zubairu bude v kariére pokračovať v drese bosnianskeho HŠK Zrinjski Mostar.

Paradoxne ide o tím, ktorý bude súperom Slovana Bratislava v play off kvalifikácie Konferenčnej ligy UEFA po tom, čo belasí vo štvrtkovej odvete podľahli Olympiakosu po pokutových kopoch.

Dvadsaťtriročný stredopoliar prestúpil do Trenčína v januári 2017. Celkovo nastúpil za AS v 130 ligových stretnutiach a ďalších 27 pridal v pohárových súťažiach. Päťkrát sa zapísal do listiny strelcov.