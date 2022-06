Je to oficiálne. Haaland podpísal zmluvu s Manchesterom City

"Je to veľký deň pre mňa a moju rodinu," uviedol Erling Haaland. Na sociálnych sieťach zverejnil svoju detskú fotografiu v drese klubu.

BRATISLAVA. Nórsky útočník Erling Haaland sa stal hráčom Manchestru City. Anglický majster to oficiálne potvrdil na svojom webe s tým, že 21-ročný kanonier podpísal päťročný kontrakt.

"Je to obrovský talent a v posledných sezónach bol jedným z najlepších útočníkov v Európe. Jeho gólová bilancia je výnimočná a jeho výkony v Borussii Dortmund a najmä v Lige majstrov dokázali, že dokáže uspieť na najvyššej úrovni," uviedol Begiristain.

"Chcem strieľať góly, vyhrávať trofeje a zlepšovať sa ako futbalista. Som presvedčený, že to tu dokážem. Je to pre mňa skvelý krok a už sa neviem dočkať, kedy sa zapojím do prípravy," skonštatoval Haaland.

Jeho čísla sú ohromné. V drese nórskej reprezentácie strelil 20 gólov v 21 zápasoch, za dve a pol sezóny v Dortmunde strelil 86 gólov v 89 zápasoch.

"Vždy som rád sledoval City, bolo to tak aj v tejto sezóne. Jednoducho si nemôžete pomôcť, ich štýl hry sa nedá nemilovať," dodal.