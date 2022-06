Bénes už podpísal zmluvu. Ide do druhej nemeckej ligy

HAMBURG. Slovenský futbalista László Bénes bude v novej sezóne pôsobiť v tíme druhej najvyššej nemeckej súťaže Hamburger SV.

S vedením klubu podpísal štvorročnú zmluvu, v stredu už mal trénovať s novými spoluhráčmi.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar nastúpil v sezóne 2021/2022 za Borussiu Mönchengladbach do 13 zápasov.

V novom pôsobisku by mal nahradiť 29-ročného Sonnyho Kittela, ktorý mieri do zámorskej MLS. Hamburg obsadil v uplynulej sezóne 2. bundesligy tretie miesto a postúpil do baráže. V nej neuspel proti Herthe Berlín (1:0, 0:2).