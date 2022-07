Chelsea reaguje na výzvu trénera o posilách, chce doniesť Škriniara

MILÁNO. Do hry o služby slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara údajne vstupuje aj anglický tím FC Chelsea.

Podľa webu football-italia.net by sa Londýnčania mohli pridať k Parížu Saint-Germain, ktorý sa o 27-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom zaujíma už dlhší čas, pretože neuspeli v boji o francúzskeho beka Julesa Koundého.

Ten by mal z FC Sevilla prestúpiť v Španielsku do konkurenčného FC Barcelona za 50 miliónov eur plus 10 miliónov na prípadných bonusoch.