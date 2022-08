Malo ísť o rekordnú čiastku. Chelsea získala mladíka z Leicesteru

LONDÝN. Anglický futbalový klub Chelsea FC v stredu skompletizoval prestup francúzskeho reprezentanta do 21 rokov Wesleyho Fofanu z konkurenčného Leicesteru City.

Dvadsaťjedenročný obranca podpísal na Stamford Bridge sedemročný kontrakt. Prestupová čiastka by sa mala vyšplhať až na 82,5 milióna eur plus bonusy, no ani jeden z klubov výšku sumy nepotvrdil.

"Wesley má obrovský potenciál a už v mladom veku potvrdil svoje kvality v Premier League. Sme nadšení, že sme pritiahli do Chelsea jedného z najtalentovanejších Európanov," povedal riaditeľ Todd Boehly pre oficiálnu stránku klubu.