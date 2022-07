Lewandowski je oficiálne hráčom FC Barcelona. Čaká ho premiéra ako hrom

V úvodnom prípravnom dueli proti Interu Miami (6:0) ešte nehral, ale v tom ďalšom proti Realu Madrid (23. júla) v Las Vegas by už mal nastúpiť.

Katalánci odohrajú v rámci turné po USA aj súboje proti Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey.



"Lewandowski prejavil veľkú snahu, aby sa k nám pripojil. Sme hrdí na to, že chce za nás hrať a máme vysoké očakávania. Táto dohoda má ohlas v celom svete, vraciame Barcelonu späť na svoje miesto. Snažíme sa poskladať stále viac konkurencieschopný tím," vyhlásil prezident FC Barcelona Joan Laporta.



Čoskoro 34-ročný poľský reprezentant v pondelok v americkom Miami úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku u svojho nového zamestnávateľa.