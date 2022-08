Záujem má aj Wernert. Lipsko rokuje s Chelsea o jeho návrate

LIPSKO. Nemecký futbalový klub RB Lipsko rokuje s londýnskou Chelsea o návrate Tima Wernera. Účastník Bundesligy zvažuje, či pristúpiť k hosťovaniu alebo trvalému prestupu.

O odchod má záujem aj 26-ročný Werner. Nemecký útočník chce viac hracieho času pred tohtoročnými MS v Katare a záujem oňho prejavili aj Juventus Turín a Newcastle Unite.

Lipsko a Chelsea sú podľa informácií agentúry DPA blízko k dohode, no proti je tréner anglického tímu Thomas Tuchel.

Werner si obliekal dres Lipska v rokoch 2016 až 2020 a v 158 zápasoch strelil 93 gólov. Do Chelsea išiel za 53 miliónov eur. Nemecký klub by zaplatil v prípade trvalého prestupu vyše 30 miliónov, čo by bola najväčšia čiastka v jeho histórii.