Hral aj za Slovan. Spartak Trnava získal českého krídelníka

Daniel už v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil v dresoch Myjavy a Ružomberka, do Slovana prišiel v roku 2019.

TRNAVA. Do kádra futbalistov Spartaka Trnava pribudol 30-ročný český krídelník Erik Daniel. S klubom sa dohodol na dvojročnej zmluve.

"Viem, že v Trnave sú veľké očakávania, no nikdy to nie je o jednotlivcovi, ale o celom mužstve, ako vystupuje. Proti Trnave som hral veľakrát, veľmi dobre poznám mužstvo aj prostredie, do ktorého prichádzam.