Tréner po prvej tretine dohováral hráčom. Proti Česku nastúpili s veľkým rešpektom

Tréner nám hovoril o prvej tretine, že by sa to už nemalo opakovať. Nastúpili sme s príliš veľkým rešpektom,“ priznal obranca Mário Grman.

Do druhej tretiny vstúpili slovenskí hokejisti lepšie. K dispozícii mali štyri presilové hry, ale využiť dokázali iba jednu po Sukeľovej prekvapivej prihrávke spoza bránky, ktorá našla dobre postaveného Kudrnu.

Mali sme nejaké dobré príležitosti a niekoľko presilových hier, ktoré sa nám nepodarilo využiť. Mohlo to vyzerať inak,“ povedal strelec prvého gólu.

„Vieme, že nástup nebol taký, aký sme chceli. Celú prvú tretinu sme sa hľadali. Niečo sme si potom povedali v šatni a ďalších štyridsať minút bolo lepších. Viac sme jazdili a viac si verili. Od toho sa musíme odraziť do ďalšieho zápasu.

„Obraz hry sa potom zmenil. Boli sme odvážnejší, vyhrali sme viac súbojov a dlhšie sa udržali na puku v útočnom pásme,“ uviedol Frühauf.

Ožili i domáci fanúšikovia, ktorých zo sedadiel dvíhala nejedna zo šancí zverencov Craiga Ramsayho. Po zlepšenom výkone v prostrednej časti hry však dokázali skórovať iba raz.

„Polovicu druhej tretiny sme hrali presilové hry a nevyužili sme to. O tom je však aj príprava, aby sme si to nacvičili na šampionát, aby to fungovalo,“ podotkol Grman.