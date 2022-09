Leicester našiel náhradu za Fofanu, dotiahol posilu z malého francúzskeho klubu

LONDÝN. Anglický futbalový klub Leicester City našiel rýchlo náhradu za francúzskeho obrancu Wesleyho Fofanu, ktorý v stredu prestúpil do Chelsea.

V posledný deň prestupového obdobia angažoval Wouta Faesa z Reimsu. Dvadsaťštyriročný Belgičan podpísal s "líškami" päťročný kontrakt.

Leicester nezverejnil výšku prestupovej čiastky, no podľa britských médií by sa mala pohybovať okolo 17 miliónov eur. Fofana odišiel do Chelsea za približne 82,5 miliónov eur.