Piatoligista vyhral po pol roku. Vrátil sa exreprezentant, priniesol pokoj a rozvahu

    Víťazná fotka z kabíny MŠO Štúrovo po výhre nad FC Nádszeg. (Autor: Archív G. M.)
    Titanilla Bőd|14. apr 2026 o 14:10
    Kornel Saláta chce pomôcť Štúrovu v boji o záchranu.

    Na víťazstvo čakali takmer šesť mesiacov, na čisté konto ešte dlhšie. Účastník skupiny Juhovýchod V. ligy ZsFZ MŠO Štúrovo zdolal cez víkend FC Nádszeg Trstice 2:0.

    Domáci sa vďaka tomu odlepili od posledného miesta, hoci zatiaľ iba o skóre.

    V drese Štúrova odohral celých 90 minút aj 40-násobný reprezentant Kornel Saláta.

    Pamätný pohárový zápas

    Saláta pochádza z neďalekej Kamenice nad Hronom, s futbalom začínal v Štúrove, a vrátil sa tam po ukončení profesionálnej hráčskej kariéry. Odohral tam minulú sezónu a patril k oporám.

    V tej aktuálnej zase pôsobil vo Svodíne, ktorý oslávil 100 rokov svojej existencie a má smelé ambície v šiestej lige.

    Svodín sa na jeseň v Slovnaft Cupe stretol práve s Komárnom, kde je Saláta asistentom trénera. Nastala tak kuriózna situácia, keď skúsený obranca odohral prvý polčas za domácich a v druhom sedel na lavičke hostí.

    Svodínu sa v skupine Východ VI. ligy ZsFZ darí, zimoval na prvom mieste a momentálne je druhý, so štvorbodovým mankom na vedúci Bánov.

    Medzitým sa však Štúrovo v V. lige trápilo a ocitlo sa uprostred boja o záchranu. Bývalý reprezentant sa tak rozhodol pomôcť svojmu materskému klubu.

    Ukázal svoju ľudskosť

    „Prebrali sme to s rodinou aj s predstaviteľmi oboch klubov. Rozhodol som sa, že sa vrátim do Štúrova. Verím, že sa zachránime, hoci to nebude jednoduché,“ vravel pre Sportnet 41-ročný futbalista.

    Svodín sa s ním rozlúčil emotívnym statusom. „Kornel zase ukázal svoju ľudskosť, počúval svoje srdce a vráti sa do svojho materského klubu, aby sa muži Štúrova nedostali na historické dno,“ uviedol klub na sociálnej sieti.

    „Ďakujeme za všetko, Kornel. Bolo nám cťou, že si bol s nami a napísal si pár riadkov do histórie svodínskeho futbalu. Ďakujeme za zápas s Komárnom, ktorý ostane nezabudnuteľným zážitkom pre každého Svodínčana, aj za to, že sme sa stali jesenným majstrom,“ doplnili a zaželali hráčovi aj jeho staronovému mužstvu veľa šťastia.

    Saláta je hráčom Komárna, v nižších súťažiach je na hosťovaní. Za Svodín odohral na jar ešte dva zápasy. Hosťovanie v Štúrove bolo oficiálne dotiahnuté 31. marca.

    Chýbal ako soľ

    Štúrovo sa vrátilo na víťaznú vlnu hneď v prvom zápase, v ktorom skúsený obranca nastúpil.

    Predtým naposledy zvíťazilo v polovici októbra minulého roka v 12. kole proti Bábu. Zápas sa skončil výsledkom 2:1.

    Potom nasledovala čierna séria siedmich prehier a jednej remízy.

    Cez víkend však Štúrovo zdolalo FC Nádszeg 2:0. „Už sme boli pod obrovským tlakom. Mali sme aj trochu šťastia, lebo súper nebol v kompletnom zložení. Zo základnej zostavy im chýbalo asi päť hráčov, napriek tomu podali u nás veľmi sympatický výkon,“ povedal pre Sportnet tréner Štúrova Gabriel Molnár.

    „Bol to náročný zápas, ale celý týždeň sme sa pripravovali a napokon sme dokázali vyhrať. Možno som trochu pomohol aj ja, aby chlapci boli pokojnejší,“ vravel skromne Saláta.

    Potvrdil to aj tréner Molnár. „Hral stredného obrancu a priniesol na ihrisko pokoj a rozvahu. Hrá s obrovskou vôľou a predsa veľmi pokojne. S istotou vyrieši aj situácie, keď je pod tlakom, v hlavičkových súbojoch je v tejto súťaži neporaziteľný. Je nesmierne užitočný smerom dozadu aj dopredu, naše štandardky sú teraz oveľa nebezpečnejšie. Chýbal nám ako soľ,“ podčiarkol kouč Štúrova.

    Často rozhodli detaily

    „Fanúšikovia mi vraveli, že bolo cítiť, že som bol na ihrisku. Som rád, ak viem dodať spoluhráčom a celému mužstvu trocha sebavedomia,“ poznamenal hráč, ktorý počas profesionálnej kariéry hral za Púchov, Petržalku, Banskú Bystricu, Slovan či Dunajskú Stredu a pôsobil aj v ruských kluboch Rostov a Tomsk. Krátky čas hral aj za Szombathelyi Haladás a profesionálnu kariéru uzavrel v Komárne.

    Štúrovo si udržalo čisté konto iba tretí raz v aktuálnej sezóne, v prvom kole zdolalo rezervu Zlatých Moraviec 4:0 a koncom septembra v 9. kole zvíťazilo nad Tvrdošovcami 1:0.

    „V lete sa náš káder oslabil. Odišli nosní hráči, okrem Kornela aj Dávid Nagyházi, ktorý mal skúsenosti z maďarskej druhej ligy. Skúsený Tomáš Varga už nemá toľko času na futbal, nastupuje za béčko. Tušili sme, že môžeme mať problémy, lebo do našej súťaže postúpili kvalitní nováčikovia,“ vysvetľoval tréner Molnár.

    Kornel Saláta (vľavo) v drese Štúrova. (Autor: Facebook / MŠO Štúrovo)

    V mnohých zápasoch však jeho mužstvo prišlo o body pre maličkosti. Šahy vyťažili v Štúrove z minima maximum, keď mali jednu strelu na bránu a vyhrali 1:0.

    So Šuranmi viedlo Štúrovo sedem minút pred koncom 2:1, no napokon prehralo 2:3. V poslednom jesennom kole v Nitre tiež vyhrávalo pätnásť minút pred koncom, ale napokon domáci AC otočil zápas na 2:1.

    Na jar trápili Štúrovčania silné Kostolné Kračany a dlho držali vyrovnaný stav, no napokon v poslednej minúte inkasovali gól na 1:2.

    „V 89. minúte sme kopali pokutový kop, ale trafili sme žrď, strelu po odrazenej lopte chytil brankár a z následného protiútoku dali hostia víťazný gól,“ poznamenal Molnár.

    Každý zápas bude kľúčový

    Štúrovo má po 21 kolách na konte 18 bodov a je na predposlednom, 15. mieste. Posledný Veľký Meder má zhodný počet bodov, ale horšie skóre.

    Vzájomný zápas týchto dvoch mužstiev sa uskutoční už v nasledujúcom kole.

    Presný počet zostupujúcich bude známy až po skončení všetkých súťaží.

    „Trénujeme trikrát do týždňa, na tréningoch máme vždy minimálne 15 hráčov. Nechceme uraziť futbalovú šťastenu,“ vravel tréner Štúrova.

    „V zime sme sa posilnili a veríme, že sme konečne prelomili čiernu sériu. Pre nás je už každý zápas kľúčový,“ vyhlásil Gabriel Molnár.

    Tabuľka V. ligy Juhovýchod ZsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AC Nitra - futbalAC Nitra - futbalAC Nitra - futbal
    21
    17
    2
    2
    80:18
    53
    V
    V
    R
    V
    R
    2
    TJ Kostolné KračanyTJ Kostolné KračanyTJ Kostolné Kračany
    21
    14
    4
    3
    57:22
    46
    V
    V
    V
    V
    V
    3
    ŠK BešeňovŠK BešeňovŠK Bešeňov
    21
    14
    3
    4
    37:15
    45
    V
    V
    R
    V
    V
    4
    FC NÁDSZEGFC NÁDSZEGFC NÁDSZEG
    21
    11
    4
    6
    47:27
    37
    P
    V
    V
    P
    R
    5
    ŠK KmeťovoŠK KmeťovoŠK Kmeťovo
    21
    11
    3
    7
    26:27
    36
    V
    V
    V
    V
    V
    6
    ŠK ŠuranyŠK ŠuranyŠK Šurany
    21
    10
    4
    7
    45:38
    34
    V
    P
    V
    R
    V
    7
    Telovýchovná jednota Družstevník TopoľníkyTelovýchovná jednota Družstevník TopoľníkyTelovýchovná jednota Družstevník Topoľníky
    21
    6
    8
    7
    34:44
    26
    P
    P
    P
    P
    R
    8
    FC JELKAFC JELKAFC JELKA
    21
    6
    7
    8
    35:41
    25
    P
    P
    R
    R
    P
    9
    Futbalový klub Slovan ŠahyFutbalový klub Slovan ŠahyFutbalový klub Slovan Šahy
    21
    7
    3
    11
    24:39
    24
    V
    P
    R
    P
    R
    10
    FK KolárovoFK KolárovoFK Kolárovo
    21
    6
    5
    10
    28:31
    23
    V
    P
    V
    P
    P
    11
    ŠK BábŠK BábŠK Báb
    21
    6
    4
    11
    36:56
    22
    P
    P
    V
    P
    P
    12
    ŠK TvrdošovceŠK TvrdošovceŠK Tvrdošovce
    21
    7
    1
    13
    27:29
    22
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    21
    6
    4
    11
    39:52
    22
    P
    V
    P
    V
    R
    14
    TJ Družstevník Dvory nad ŽitavouTJ Družstevník Dvory nad ŽitavouTJ Družstevník Dvory nad Žitavou
    21
    5
    6
    10
    28:49
    21
    P
    R
    P
    V
    R
    15
    MŠO ŠtúrovoMŠO ŠtúrovoMŠO Štúrovo
    21
    5
    3
    13
    25:45
    18
    V
    R
    P
    P
    P
    16
    MŠK - Thermál Veľký MederMŠK - Thermál Veľký MederMŠK - Thermál Veľký Meder
    21
    5
    3
    13
    24:59
    18
    P
    V
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

