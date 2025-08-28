Povyhrával súboje, prihral na gól. Keď ho vystriedali, sadol si na lavičku súpera

BRATISLAVA. Druhé kolo Slovnaft Cupu prinieslo aj jednu kurióznu situáciu.
Bývalý reprezentant Kornel Saláta v drese šiestoligového ŠK Svodín nastúpil v zápase s KFC Komárno, kde je asistentom trénera.
Mužstvo z nižšej súťaže aj jeho zásluhou čestne obstálo v súboji s favoritom, prehralo 1:4 a na ten jediný gól domácich prihral hlavou práve Saláta.
Absolútne prijateľná prehra
Klub zo Svodína oslavuje v tejto sezóne sté výročie svojho vzniku a súboj s ligovým celkom bol ozajstným futbalovým sviatkom.
Komárno pochopiteľne dominovalo malo viac z hry, ale v prvom polčase aj šiestoligista si vypracoval šance.
„Inkasovali sme nešťastný gól po našej chybe, ale podarilo sa nám naň odpovedať. Po priamom kope Saláta vrátil loptu hlavou a "Luigi" Smiknya hlavičkou vyrovnal. To bol výbuch radosti na našom štadióne,“ opísal presný zásah svojho mužstva tréner Svodína Tomáš Kunyik.
Nechýbalo veľa, aby mužstvá išli na prestávku za nerozhodného stavu, ale Komárno skórovalo ešte pred koncom prvého polčasu.
V druhom dejstve prestriedali oba tímy a naplno sa ukázala fyzická a herná prevaha ligistu.
„Prehra 1:4 je pre nás absolútne prijateľná,“ zdôraznil tréner Kunyik.
Po zápase nasledovala spoločná večera oboch tímov, v kultúrnom dome sa spolu priateľsky bavili až do desiatej večer.
„Pre malé kluby ako sme aj my, presne o tomto mal byť pohár. Aby aj naši hráči videli, že sa môžu dostať vyššie, oplatí sa tvrdo makať a bojovať za svoje ciele,“ podčiarkol kouč Svodína.
Opora defenzívy
Kým pre väčšinu hráčov šiestoligistu bol takýto súboj totálne novým a nepoznaným zážitkom, Saláta počas svojej profesionálnej kariéry odohral množstvo takýchto stretnutí.
To sa ukázalo aj na ihrisku. „Vyhral množstvo hlavičkových súbojov, zastavil mnoho dobrých akcií súpera. Čerešničkou na torte bola jeho asistencia. Podal vynikajúci výkon, bol našou oporou,“ chválil 40-násobného reprezentanta tréner.
Jeho výkon ocenil aj komárňanský kouč Mikuláš Radványi. „Vravel mi, že by som ešte mohol naskakovať v lige aspoň na 20-30 minút a bol by úplne pokojný ohľadom defenzívy,“ prezradil so smiechom Saláta.
Komárno v tejto sezóne v najvyššej súťaži ešte nebodovalo a inkasovalo 11 gólov.
Slová chvály 40-ročného futbalistu potešili, jeho návrat na ligové trávniky však nie je reálny. Aj po pohárovom stretnutí sa cítil rozbitý.
„Hralo sa v dosť veľkom tempe, bolo veľa súbojov a na druhý deň ráno nebolo jednoduché vstať z postele,“ prezradil.
Musí dobre zregenerovať, lebo tréner Svodína mu prízvukoval, že v nedeľu proti Hurbanovu s ním ráta na 90 minút.
Vyše 500 divákov
Saláta bol v pohárovom zápase na ihrisku do 55. minúty. „Keď ma tréner vystriedal, povedal som mu, že teraz si pôjdem sadnúť na lavičku víťazného tímu,“ smial sa skúsený obranca.
Zápas dopozeral zo striedačky hostí.
„Obe mužstvá sa cítili dobre, zápas sa odohral v dobrej atmosfére,“ uviedol Saláta.
Stretnutie videlo viac ako 500 divákov. „Stále hovorím mladým hráčom, že pre takéto zápasy sa oplatí hrať futbal,“ uzavrel skúsený stopér.