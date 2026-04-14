Tretie miesto je zaslúžené, no mali sme vyššie ambície, hodnotí situáciu klubu odchovanec Prešova

Futbalista Stropkova Dávid Keresteš. (Autor: archív DK)
Peter Cingel|14. apr 2026 o 08:00
Opora treťoligistu zažila s Tatranom aj postup do najvyššej slovenskej súťaže.

Futbal sa v Stropkove hráva už od roku 1920. Mesto s približne 10 000 obyvateľmi v Prešovskom kraji (historický región Zemplín) má za sebou bohatú futbalovú históriu.

Počas existencie klubu sa menil nielen jeho názov, ale aj súťaže, v ktorých pôsobil. V novodobej histórii sa Stropkovčania roky pohybovali v druhej najvyššej súťaži, dnes hrajú v tretej lige.

Tú v sezóne 2023/2024 síce vyhrali, no ako farmársky klub Tatrana Prešov postúpiť nemohli. Prešov vtedy patril medzi kluby, ktoré aspirujú na postup do najvyššej súťaže, no záver sezóny nezvládol a zostal druholigový.

Stropkov je známy aj kvalitnou prácou s mládežou, keďže tu pôsobila aj najvyššia dorastenecká súťaž. Klub vychoval množstvo reprezentantov a hráčov, ktorí sa presadili v najvyššej súťaži, medzi nimi napríklad Flešár, Andrejko, Rusnák, Šafranko, Gostič, Horochonič, Prusák, Kožlej, Reiter, Čobej a ďalší.

Mnohí z nich po skončení aktívnej kariéry pôsobili aj ako úspešní tréneri. Zo Stropkova pochádza aj renomovaný futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ. Momentálne sa hráči MŠK Stropkov nachádzajú na treťom mieste tabuľky.

Jednou z opôr mužstva je DÁVID KERESTEŠ (Tatran Prešov, Partizán Bardejov, FC Košice, opäť Tatran Prešov, MŠK Stropkov). V najvyššej súťaži debutoval v roku 2016 v drese Tatrana proti Ružomberku. Tridsaťročný obranca, ktorý má skúsenosti s profesionálnym futbalom, odpovedal na naše otázky o svojej kariére aj súčasnosti v Stropkove.

Ako vyzerala a vyzerá vaša futbalová kariéra?

Väčšinu svojej kariéry som strávil vo svojom materskom klube Tatran Prešov. Prešiel som si všetkými mládežníckymi kategóriami až po vrchol v podobe A-mužstva dospelých.

S týmto tímom som zažil jeden z najväčších úspechov, keď sme pod vedením trénera Vargu postúpili do najvyššej súťaže.

Po niekoľkých rokoch prestupov som sa vrátil do svojho materského klubu, kde som sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru a presunul sa do Stropkova, kde som nastupoval aj v rámci striedavých štartov, keďže Stropkov bol farmou Prešova.

Čo vás priviedlo do Stropkova?

Ako som už spomínal, počas pôsobenia v Tatrane som chodil na zápasy Stropkova, takže som poznal zázemie klubu.

Po rozhodnutí vymeniť profesionálny futbal za amatérsky ma oslovilo vedenie Stropkova a ja som túto ponuku neváhal prijať. Klub funguje na veľmi dobrej úrovni.

Ako hodnotíte súčasné postavenie mužstva v tretej lige – skupina východ?

Momentálne postavenie v tabuľke je zaslúžené. Sme na treťom mieste, hoci sme mali vyššie ambície. Zápasy s poprednými tímami sa nám výsledkovo nepodarili, preto sme tam, kde sme.

Ako sa vám darí a aká je nálada v mužstve?

Som rád, že mi zdravie slúži a vyhýbajú sa mi zranenia. Stále je priestor na zlepšovanie, každý zápas si analyzujem a snažím sa posúvať dopredu. Nálada v kabíne je pozitívna, výsledky určite ovplyvňujú atmosféru – víťazstvá ju zlepšujú, prehry naopak.

Aké sú plány klubu a vaše osobné ciele do budúcnosti?

Hlavne zostať zdravý, hrávať čo najviac zápasov a zlepšovať sa. Klub má ambície napredovať a verím, že sa Stropkov čoskoro dostane do vyššej ligy. Ja by som chcel, aby ma futbal aj naďalej bavil a hral som ho s radosťou čo najdlhšie.

Čo robíte, keď nehráte futbal?

Pracujem ako učiteľ na základnej škole, venujem sa snúbenici a keď nám to počasie dovolí, teším sa na tenis.

Tabuľka III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
19
15
4
0
52:15
49
V
V
R
V
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
19
14
4
1
50:15
46
V
V
R
R
P
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
19
11
3
5
38:28
36
V
P
R
P
V
4
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
19
10
2
7
35:35
32
V
V
V
P
V
5
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
19
9
2
8
36:33
29
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
7
4
8
34:30
25
P
V
R
V
P
7
FK PopradFK PopradFK Poprad
19
8
1
10
26:28
25
P
V
V
V
V
8
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
19
6
5
8
34:35
23
V
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
19
6
4
9
29:30
22
P
P
P
V
V
10
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
19
5
5
9
19:28
20
P
P
R
P
P
11
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
19
5
5
9
24:49
20
V
R
R
V
R
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
19
4
8
7
19:29
20
P
V
R
P
R
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
19
3
7
9
19:31
16
P
P
R
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
19
2
2
15
20:49
8
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

