Tretie miesto je zaslúžené, no mali sme vyššie ambície, hodnotí situáciu klubu odchovanec Prešova

Futbal sa v Stropkove hráva už od roku 1920. Mesto s približne 10 000 obyvateľmi v Prešovskom kraji (historický región Zemplín) má za sebou bohatú futbalovú históriu.
Počas existencie klubu sa menil nielen jeho názov, ale aj súťaže, v ktorých pôsobil. V novodobej histórii sa Stropkovčania roky pohybovali v druhej najvyššej súťaži, dnes hrajú v tretej lige.
Tú v sezóne 2023/2024 síce vyhrali, no ako farmársky klub Tatrana Prešov postúpiť nemohli. Prešov vtedy patril medzi kluby, ktoré aspirujú na postup do najvyššej súťaže, no záver sezóny nezvládol a zostal druholigový.
Stropkov je známy aj kvalitnou prácou s mládežou, keďže tu pôsobila aj najvyššia dorastenecká súťaž. Klub vychoval množstvo reprezentantov a hráčov, ktorí sa presadili v najvyššej súťaži, medzi nimi napríklad Flešár, Andrejko, Rusnák, Šafranko, Gostič, Horochonič, Prusák, Kožlej, Reiter, Čobej a ďalší.
Mnohí z nich po skončení aktívnej kariéry pôsobili aj ako úspešní tréneri. Zo Stropkova pochádza aj renomovaný futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ. Momentálne sa hráči MŠK Stropkov nachádzajú na treťom mieste tabuľky.
Jednou z opôr mužstva je DÁVID KERESTEŠ (Tatran Prešov, Partizán Bardejov, FC Košice, opäť Tatran Prešov, MŠK Stropkov). V najvyššej súťaži debutoval v roku 2016 v drese Tatrana proti Ružomberku. Tridsaťročný obranca, ktorý má skúsenosti s profesionálnym futbalom, odpovedal na naše otázky o svojej kariére aj súčasnosti v Stropkove.
Ako vyzerala a vyzerá vaša futbalová kariéra?
Väčšinu svojej kariéry som strávil vo svojom materskom klube Tatran Prešov. Prešiel som si všetkými mládežníckymi kategóriami až po vrchol v podobe A-mužstva dospelých.
S týmto tímom som zažil jeden z najväčších úspechov, keď sme pod vedením trénera Vargu postúpili do najvyššej súťaže.
Po niekoľkých rokoch prestupov som sa vrátil do svojho materského klubu, kde som sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru a presunul sa do Stropkova, kde som nastupoval aj v rámci striedavých štartov, keďže Stropkov bol farmou Prešova.
Čo vás priviedlo do Stropkova?
Ako som už spomínal, počas pôsobenia v Tatrane som chodil na zápasy Stropkova, takže som poznal zázemie klubu.
Po rozhodnutí vymeniť profesionálny futbal za amatérsky ma oslovilo vedenie Stropkova a ja som túto ponuku neváhal prijať. Klub funguje na veľmi dobrej úrovni.
Ako hodnotíte súčasné postavenie mužstva v tretej lige – skupina východ?
Momentálne postavenie v tabuľke je zaslúžené. Sme na treťom mieste, hoci sme mali vyššie ambície. Zápasy s poprednými tímami sa nám výsledkovo nepodarili, preto sme tam, kde sme.
Ako sa vám darí a aká je nálada v mužstve?
Som rád, že mi zdravie slúži a vyhýbajú sa mi zranenia. Stále je priestor na zlepšovanie, každý zápas si analyzujem a snažím sa posúvať dopredu. Nálada v kabíne je pozitívna, výsledky určite ovplyvňujú atmosféru – víťazstvá ju zlepšujú, prehry naopak.
Aké sú plány klubu a vaše osobné ciele do budúcnosti?
Hlavne zostať zdravý, hrávať čo najviac zápasov a zlepšovať sa. Klub má ambície napredovať a verím, že sa Stropkov čoskoro dostane do vyššej ligy. Ja by som chcel, aby ma futbal aj naďalej bavil a hral som ho s radosťou čo najdlhšie.
Čo robíte, keď nehráte futbal?
Pracujem ako učiteľ na základnej škole, venujem sa snúbenici a keď nám to počasie dovolí, teším sa na tenis.