Najmladší a najrýchlejší na ihrisku poistil výhru lídra. Prekvapiť chce aj u tretieho

Zimovali dva body za prvým, po šiestich jarných kolách vedú súťaž so štvorbodovým náskokom.
O futbalovom Bánove sa pred rokmi hovorilo s rešpektom v celom „západokraji“ a napriek pádu z vyšších súťaží má 101-ročný klub stále zdravé korene.
Lokomotíva vedie po 21. kole šiestu ligu Východ HUMMEL o štyri body pred Svodínom a s päťbodovým náskokom pred expiatoligovou Okoličnou na Ostrove, kam cestuje najbližšiu sobotu na šláger kola pred vjazdom do cieľovej rovinky.
Po šoku vyšlo slnko
Lenže, už pozícia vicelídra súťaže po jesennej časti za polovičným majstrom Svodínom a pred obávanou Okoličnou bola viac-menej nečakaná.
Že prečo? Nuž preto, že vlani až 13. Bánov bol pred úvodným kolom šiestej ligy vyradený v predkole Slovenského pohára na pôde nováčika v Komoči (2:1), súťaž vzápätí začal prehrou v nachystanom a posilnenom Svodíne (2:0), ale hlavne preto, že v 2. kole prehral doma šokujúco vysoko 2:6 s dnes predposlednými Veľkými Lovcami, keď prehrával už 0:5. Až potom vyšlo nad tri a poltisícovou futbalovou dedinou slnko.
Skvelá séria
Dnes je to už niekdajšia, silná „Kesa“, ktorá od 11. kola neprehrala doteraz jediný zápas.
V desaťzápasovej sérii získali Kesané z 30 možných bodov 26 a na jar nebrali všetky body iba v jedinom stretnutí, v 19. kole v Salke po deľbe 1:1.
„V Salke sme dostali veľmi rýchly gól po štandardke a vyrovnať sa nám podarilo až po hodine hry zásluhou Júliusa Vargu. Pokiaľ som sledoval Salku na video záznamoch, proti nám podala snáď najlepší výkon a bod si zaslúžila.
Celkovo sme však so vstupom do jarnej časti veľmi spokojní, najmä keď si spomeniem, že po prvých dvoch kolách sme nemali na konte ani jeden bod.
V niektorých jarných zápasoch sme sa aj natrápili, ale to je asi daň za to, že súperi k nám prichádzajú, ako k prvému mužstvu tabuľky, predsa len s defenzívnejšou taktikou.
Na druhej strane však, musím povedať, že nehráme až tak uvoľnene, ako v druhej polovici jesennej časti, pretože tlak na mužstvo, aby sa udržalo na prvom mieste, postupne narastá stále viac,“ hovorí od leta nový tréner Lokomotívy Bánov Miloš Fehervári, ktorý vytiahol svoj nový mančaft postupne z dolnej polovice tabuľky až na najvyšší stupienok.
Mimochodom, aj v Bánove sa v predchádzajúcich sezónach iba potvrdilo, že doma nie je trénerským prorokom snáď nikto. O tom však už čosi vie práve aj 38-ročný Fehervári, ktorý vlani nedokončil sezónu na lavičke piatoligových Šurian, kde je doma.
Tréner má jednu výhodu
V susednom šiestoligovom Bánove má však jednu veľkú výhodu. Tento bývalý hráč napríklad aj druholigovej Šale má stále dobrú kopaciu techniku i vynikajúci prehľad v hre, preto, ak „nejde“ jeho zverencom, loptu si postaví hrajúci tréner, ktorý je dnes s 11 gólmi najlepším strelcom mužstva a zároveň piaty v súťaži o kráľa strelcov šiestej ligy so stratou troch gólov na prvého, 21-ročného Brazílčana Matheusa zo Svätého Petra.
Napríklad útočný hrot Bánova Erik Barta prispel k aktuálnemu skóre 52:25 ôsmimi presnými zásahmi a ľavý krídelník Denis Turan siedmimi.
Zosadili polovičného majstra
Kľúčom k ceste na šiestoligové výslnie bolo hneď prvé jarné kolo a domáci zápas druhého s prvým Svodínom, ktorý vyhrali bielo-modro-červení Bánovčania presvedčivo 3:0, po polčase 2:0.
Hostia síce nastúpili bez bývalého reprezentačného stopéra Kornela Salátu, ktorý mal povinnosti ako asistent trénera v nikéligovom Komárne, ale zato v útoku s novou zimnou posilou, 23-ročným Kolumbijčanom Juanom Sebastianom Zapatom, ktorý sa však v slovenskej premiére gólovo nepresadil.
A nepresadil sa ani najlepší strelec mužstva a známy ťahový, 12-rólový forvard Roman Kováč, ktorého tréner Tomáš Kunyik v polčasovej prestávke - s jednou žltou kartou na konte - radšej vystriedal.
Z rovnakého dôvodu nepokračoval po obrátke ani osvedčený kolumbijský pravý bek Jesus Mateo, s ktorým sú vo Svodíne spokojní už druhý rok.
V dôležitom šlágri prvého jarného kola Bánov – Svodín (3:0) poslal domácich do vedenia Miloš Fehervári, na ktorého krížnu strelu z voleja cez rozhodenú obranu - podľa videozáznamu - brankár Benjamín Ruman nestihol zareagovať.
Už o dve minúty zvýšil pohotovým tečom na 2:0 Matej Petík, a keď dobré zakončenia Zapatu na opačnej strane po úniku vyrazil pohotový Mikuláš Nevolný na roh a nepresadil sa ani aktívny Mário Ďuráč, domáci sa definitívne upokojili.
„Svodín musel byť rád, že prehral iba 3:0. Nielenže nastúpil v defenzívnom rozostavení, ale za celý zápas vystrelil na bránu len asi jedenkrát.
Naši hráči vedeli, že keď na ihrisku zaberú a dovedú dôležitý zápas do víťazného konca, tak pôjdeme na prvé miesto. Bola to pre nás motivácia.
Až v druhom polčase, za stavu 2:0, mali hostia jeden úsek hry územnú prevahu, ale len po šestnástku. Naše víťazstvo bolo úplne zaslúžené,“ povedal ku kľúčovému šlágru úvodu odvetnej časti Fehervári.
Bol gól na 3:0 postupový?
Na 3:0 upravil po zmene strán vo forme hrajúci Denis Turan, ktorý „jeden na jeden“ prekabátil nielen obrancu, ale z veľkého uhla aj gólmana.
Do konca súťaže zostáva deväť kôl, a hoci je ešte na záverečné účtovanie priskoro, pri prípadnej rovnosti bodov so Svodínom môže byť gól Turana na 3:0 postupový, pretože Svodín zvíťazil na jeseň doma iba 2:0.
Do toho však bude mať ešte určite čo povedať aj tretia Okoličná, ktorá bude hrať doma na Žitnom ostrove ešte až päťkrát.
„My však pôjdeme, navyše, potom aj do nebezpečného Svätého Petra či do Podlužian. Čaká nás stále ešte veľa ťažkých zápasov, ale áno, pri rovnosti bodov so Svodínom môže gól Denisa Turana rozhodovať o konečnom poradí.“
Vykúpenie v nastavení
Nový líder mal však namále v treťom jarnom kole doma so Želiezovcami, keď o tesnom víťazstve 2:1 rozhodol až v nastavenom čase gólom striedajúci brankár Mikuláš Nevolný, ktorý sa dostal do hry v priebehu druhého polčasu.
„Pred zápasom proti Želiezovciam nám z rôznych dôvodov vypadlo až päť hráčov, plus som musel hneď na začiatku striedať zraneného Turana a asi desať minút po prestávke som išiel dole pre zranenie aj ja.“
Za stavu 1:1 musel ísť do poľa náhradný brankár Mikuláš Nevolný, ktorý v nastavenom čase strelil z vnútra šestnástky víťazný gól. „Proti Želiezovciam sa už naozaj schyľovalo k deľbe bodov, ale kým rozhodca neodpískal koniec, mužstvo išlo za víťazstvom a hráči ukázali charakter.
Odmena prišla po nacvičenom, skrátenom rohu a brankár Nevolný namieril presne. Inak, oba góly sme dali po rohových kopoch. Chalanom patrí za nepoddajnosť poďakovanie.“
Ľahký však nebol ani domáci zápas proti súperovi z Komoče. „Komoča, ako nováčik, chcela hrať otvorený futbal a dlho bol stav 1:1. V závere rozhodol Erik Barta, ktorého góly potrebujeme, no hostia trafili v nastavenom čase ešte žrď,“ priblížil mladý kouč.
Rozhodla prvá polhodina
Mladé mestečko Nesvady hrá o záchranu a jeho nový tréner Michal Podlucký (41), ktorý nahradil v zime iného Komárňana Zdena Kršteňanského, zvesil kopačky z klinca, aby sa postavil do stredu obrany. Jeho behavé mužstvo schádzalo z trávnika lídra súťaže so zdvihnutou hlavou.
Lokomotíva Bánov – ŠK Nesvady 2:0 (2:0)
Góly: 5. Adrián Varga (vlastný), 31. Martin Villem
Nesvady majú síce najslabší, iba 16-gólový útok, no mali prvú šancu a dali prvý gól. Lenže do vlastnej brány si loptu po centri zrazil nikým nenapádaný zadák pri vzdialenejšej žrdi.
Hostia však hrali snaživo a domáci favorit sa do svojej hernej pohody dlho nedostával. O jeho ofenzívu sa staral najmä Martin Villem, ktorý na pravom krídle svojím zrýchlením ukazoval, kadiaľ povedie cesta na bránu pozorného Maksyma Ilkiva. Po polhodine hry
Villem dobre prečítal hru, využil pochybenie v strede obrany hostí a hlavou s ľahkosťou rozvlnil sieť bezmocného Ukrajinca.
Ani dvojgólový náskok domácich po obrátke nezaručoval úplnú istotu, nebezpečný priamy kop hostí zo 17 metrov však skúsený Patrik Ostrožlík chytil do koša, na opačnej strane rovnaký pokus Jakuba Pašku Ilkiv radšej boxoval do bezpečia.
Až potom sa hralo stále viac na nesvadskej polovici ihriska, obaja tréneri sa snažili tempo hry vystupňovať aj striedaniami, no gólových šancí bolo ako šafránu. To viac vyhovovalo vedúcemu Bánovu, ktorý si udržal na čele poradia solídny, štvorbodový náskok.
Rýchlik z Bánova
V Zápase prvého Bánova proti dvanástym Nesvadom to nebola žiadna hra mačky s myšou. Domácim pomohol školácky vlastný gól, ktorý si dali hostia. Lenže aj potom sa favorit dostával za chrbát obrany súpera len ťažko.
Tŕň z päty mu vytrhlo 19-ročné pravé krídielko Martin Villen, ktorého zrýchlenie na prvých metroch je nevídané.
Celý prvý polčas, keď sa lámal zápasový chlieb, smerovala cesta na bránu Maksyma Ilkiva zväčša iba po pravej strane, kam dostával najmladší hráč na ihrisku, ktorý zasiahol do hry, lopty od spoluhráčov vrchom či do uličky, no Villem si bez problémov trúfol obhodiť obrancu po pravej strane a obehnút ho zľava. Dodáme, že jediný mladší spoluhráč, 18-ročný Lukáš Beták na súpiska nefiguroval.
Ako videl pätnáste víťazstvo svojho tímu bánovský rýchlik, ktorý mal ešte vlani aj striedavý štart v treťoligovom doraste Nových Zámkov, zaujímalo Sportnet.
„Nesvady neboli úplne ľahkým súperom, hralo sa kore-dole, našťastie sme však boli v zlomových momentoch o čosi lepší a myslím si, že body zostali doma zaslúžene.
Musím povedať, že po zápase mám celkom dobrý pocit a verím, že na pravej strane ihriska som k nemu prispel aj ja.“
V Okoličnej to stačiť nebude
Pohľad na útočné výpady ľahkonohého Villema boli snáď najsvetlejším zjavom zápasu. No a poisťovací gól na 2:0 zase najdôležitejším.
„Cez stred obrany súpera lopta nečakane prepadla, sprava som si tam zbehol, predskočil obrancu a hlavou k žrdi som prakticky nebránený musel trafiť do siete. V zápase som však druhá šancu nevyužil, raz som mohol aj prihrávať, ale konečný výsledok to už našťastie neovplyvnilo.“
Z nádejného mladíka cítiť pokoru, v čom si futbalovo verí najviac. „Na krídle asi v rýchlosti, a aj v hre jeden na jeden. Venujem sa však aj drilovaniu streľby.“
Obrana Okoličnej sa bude mať v sobotu určite na pozore. „Už len to, že tretia Okoličná má najlepšie skóre v súťaží o niečom svedčí. Určite nás tam nečaká nič ľahké, no chceme prekvapiť. A na to bude potrebný o čosi lepší výkon,“ zakončil ako skúsený harcovník, ktorého v hľadisku povzbudzovala mamina, mladá pani Villemová. Inak, jej druhý syn Lucas Villem je v „západokraji“ známym futbalovým fotoreportérom.
Prenasledovatelia bodujú
V uplynulom kole si druhý Svodín poradil doma s piatymi Podlužanmi (2:0), ktoré sa museli zaobísť bez futsalových reprezentantov Tomáša a Matúša Bielikovcov.
Tretia Okoličná n/O zdolala na vlastnom trávniku Komoču po polčase 1:1 nakoniec rozdielom triedy 5:2.
Štvrtý Svätý Peter zvíťazil 3:1 v Želiezovciach, keď viedol 20 minút pred koncom už 3:0.
V boji o záchranu sa pozornosť sústredila do Salky, kam pricestovalo mužstvo jari Komjatice, ktoré bolo po jeseni posledné so stratou šiestich bodov na Želiezovce. Po piatich jarných víťazstvách si Komjatice odviezli z horúcej pôdy v Salke bod za remízu 0:0.
Po roku a jednom dni
Najbližšiu sobotu je na programe veľký hit 22. kola medzi treťou Okoličnou n/O a prvým Bánovom.
„Na zápas do Okoličnej sa teším hlavne ako tréner, pretože kombinačne hrajúci konkurent v boji o čelo tabuľky pôjde do zápasu určite s otvoreným futbalom. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať, chceme tam však ísť zabojovať o nejaký ten bodík,“ uviedol tréner, ktorý vie o čom hovorí.
Skoro na deň presne pred rokom - 18. apríla - totiž doviezol zo Žitného Ostrova bod za remízu 0:0 ako tréner Šurian v 22. kole piatej ligy, z ktorej Okoličná nakoniec tesne zostúpila.